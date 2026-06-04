El tiempo en España durante este jueves, 4 de junio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 4 de junio

El clima en España se verá afectado por el paso de un frente en la mitad norte, generando cielos nubosos y precipitaciones, especialmente en el área cantábrica y el Pirineo. En Cataluña y el norte de Castellón, se esperan chubascos y tormentas fuertes, mientras que el sur y Baleares tendrán cielos con intervalos de nubes.

Las temperaturas máximas ascenderán en el arco mediterráneo, superando los 35 grados en algunas zonas, mientras que en el norte y Extremadura descenderán. El viento será moderado en gran parte de la Península, con intervalos fuertes en el mar de Alborán y el litoral cantábrico.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

En Madrid, cielo poco nuboso con nubes de evolución por la tarde, mínimas en ascenso, máximas a la baja en la Sierra y sin cambios en el resto, con viento flojo a moderado de oeste rolando a noroeste y norte al final.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos con algunas nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas máximas en ascenso, alcanzando 36 grados y mínimas de 13 grados, con vientos flojos aumentando a moderados en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña estará marcado por un cielo poco nuboso por la mañana, que pasará a muy nuboso por la tarde, con chubascos intensos, especialmente en Pirineos. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 grados y las máximas alcanzarán los 32 grados. El viento será flojo al principio, pero se intensificará a nororeste en Tarragona durante la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso por la mañana, aumentando a nuboso por la tarde, con probables chubascos y tormentas en el Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8 grados y una máxima de 31 grados, con un ligero ascenso en las mínimas y un descenso en las máximas en los Pirineos. El viento será flojo de dirección variable al principio, cambiando a norte y noroeste al mediodía, con posibles rachas fuertes en la depresión del Ebro.

En Asturias habrá cielos nubosos con brumas y niebla en la Cordillera; lluvias débiles de oeste a este, mínimas sin cambios, máximas en descenso (notable en el interior) y viento flojo del oeste, más intenso en el litoral.

Cómo estará el clima en España este jueves (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso; temperaturas estables o en ligero descenso, salvo en el norte de Mallorca y de Menorca, donde subirán moderadamente. Viento flojo a moderado del sur. Máxima 28 grados y mínima 11 grados.

Nuboso en el norte de las islas, con claros en la tarde y probables lloviznas de madrugada y al anochecer. Poco nuboso o despejado en otras zonas. Temperaturas mínimas 16 grados y máximas 27 grados, con cambios leves en Lanzarote y Fuerteventura y ligero ascenso en otras islas. Viento del nordeste moderado a fuerte, con rachas que superarán los 80 km/h en algunas zonas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso por la mañana y nubosos por la tarde con chubascos en el norte; temperaturas entre 14 y 35 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará mayormente poco nuboso, con algunas nubes en el norte y nordeste, donde podrían registrarse precipitaciones débiles en zonas de montaña; las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 5 grados y un máximo de 29 grados, con un descenso notable en las máximas del tercio norte y meseta y vientos flojos o moderados de componentes norte y oeste.

El clima se presentará poco nuboso, con nubosidad de evolución en las montañas del noreste. Las temperaturas mínimas experimentarán un leve ascenso en La Mancha y Serranía de Cuenca, mientras que las máximas descenderán en el tercio occidental y norte de Guadalajara, ascendiendo en la mitad oriental de Albacete. Se registrarán temperaturas entre 11 y 34 grados. El viento será flojo a moderado, predominando de componente oeste y rolando a norte y noreste por la tarde en la parte septentrional.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas entre 18 y 24 °C y vientos de oeste flojos que por la mañana aumentarán a moderados, con intervalos y rachas ocasionalmente fuertes.

En Melilla, cielos poco nubosos o despejados, con máxima de 29 °C y mínima de 20 °C y vientos flojos de componente oeste aumentando a moderados con intervalos fuertes.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con probables brumas y bancos de niebla; lluvias débiles barrerán la comunidad de oeste a este, con temperaturas que oscilarán entre 10 y 20 grados. Viento del oeste y noroeste, moderado en el litoral. Por otro lado, el clima en Navarra traerá intervalos nubosos y brumas en el norte, con lluvias débiles que cesarán al final del día; las temperaturas oscilarán entre 9 y 18 grados, con vientos flojos que intensificarán por la tarde.

En La Rioja, aumentará la nubosidad con lluvias más probables por la tarde; mínimas sin cambios o en ligero ascenso, máximas en notable descenso y viento flojo a moderado del noroeste.