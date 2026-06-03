Durante los próximos 60 días, Fibra NEXT concretaría la adquisición del Portafolio Atlas, integrado por 15 propiedades industriales ubicadas principalmente en el norte de México, en una operación valuada en u$s 138.2 millones, informó el fideicomiso de inversión inmobiliaria.

De acuerdo con la empresa, el portafolio suma 183,461 metros cuadrados de área bruta rentable y registra una ocupación de 99.6%, respaldada por clientes internacionales de manufactura ligera que operan en sectores con fundamentos de demanda de largo plazo en la frontera norte del país.

Fibra NEXT detalló que espera que los activos generen un ingreso operativo neto de u$s 12.1 millones desde el primer año de operación, lo que contribuiría a fortalecer su presencia en el segmento industrial.

Expansión en mercados industriales estratégicos

La compañía señaló que las propiedades se ubican en zonas consideradas estratégicas para el sector industrial y que la transacción se realizará con un cap rate de 8.76%, pagadero en efectivo.

Además de la compra inicial, Fibra NEXT obtuvo el derecho para adquirir una propiedad adicional de 19,673 metros cuadrados por u$s 14.8 millones durante los próximos 12 meses, manteniendo las mismas condiciones de rentabilidad.

“Con esta adquisición, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un portafolio industrial de alta calidad, diversificado geográficamente y con una sostenida generación de valor. El Portafolio Atlas es un reflejo directo de la disciplina de asignación de capital que nos distingue de nuestros competidores”, indicó la empresa.

Operación sujeta a autorizaciones regulatorias

Fibra NEXT destacó que la adquisición está sujeta al cumplimiento de condiciones habituales para este tipo de operaciones, entre ellas la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio.

La firma consideró que la transacción ofrece retornos competitivos gracias a la calidad y previsibilidad de los flujos de efectivo, la denominación de los contratos en dólares y la solidez crediticia de los inquilinos que ocupan los inmuebles.

Con esta operación, Fibra NEXT continúa fortaleciendo su estrategia de crecimiento en el mercado industrial mexicano, uno de los segmentos con mayor dinamismo impulsado por la relocalización de cadenas productivas y la demanda de espacios logísticos y manufactureros.