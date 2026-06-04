El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.2 ocasionado en Chiapas a las 11.18 horas este miércoles, 3 de junio de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 99 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 19.5 kilómetros, latitud de 14.364° y una longitud de -93.011°.

Terremoto de magnitud 4.2 en la escala de richter en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil informan que, ante un sismo, la población debe conservar la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y no usar elevadores. Si está en la calle, apártese de fachadas, postes y cables.

Tras el movimiento, se recomienda evacuar por rutas señalizadas sin correr, cortar gas y electricidad solo si es seguro y reunirse en puntos de encuentro. Siga información oficial, evite difundir rumores y atienda a personas vulnerables; tenga a la mano su mochila de emergencia.