La comunidad astronómica espera uno de los fenómenos celestes más impresionantes del siglo. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), se aproxima un eclipse solar total extraordinario que podría pasar a la historia por su duración y espectacularidad.

Las expectativas son especialmente altas entre científicos, fotógrafos y aficionados a la astronomía, quienes consideran que el evento de 2027 ofrecerá una oportunidad única para observar la corona solar y otros fenómenos asociados a la totalidad.

Ya hay fecha: el eclipse solar más largo del siglo será histórico y caerá este día (foto: archivo).

¿Cuándo será el eclipse solar más largo del siglo?

El fenómeno se producirá el 2 de agosto de 2027 . En su punto máximo, el fenómeno alcanzará una duración de seis minutos y 22 segundos, superando ampliamente eclipses memorables de las últimas décadas.

Para ponerlo en perspectiva, el eclipse total observado el 11 de julio de 1991 tuvo una duración aproximada de dos minutos y diez segundos, mientras que el del 8 de abril de 2024 alcanzó cuatro minutos y 28 segundos.

Recorrido del eclipse

Según las proyecciones, la sombra de la Luna comenzará su trayecto sobre el océano Atlántico antes de avanzar hacia el norte de África, una de las regiones más favorecidas para ver el evento.

La franja de totalidad atravesará países como Marruecos, Túnez, Libia y Egipto, para después continuar por Arabia Saudita y Yemen, hasta finalizar su recorrido sobre el océano Índico.

Los especialistas destacan que la ciudad de Luxor, en Egipto, será uno de los mejores lugares del planeta para presenciar el eclipse, ya que allí la fase de totalidad podría extenderse hasta seis minutos y 23 segundos.

Además, millones de personas podrán observarlo de manera parcial desde distintas regiones de Europa, el sur de Asia y varios países africanos, entre ellos Argelia, Sudán y Somalia.

En el caso de México en particular, el eclipse ocurrirá durante la madrugada, por lo que sucederá de noche y el Sol no se encontrará sobre el horizonte. Esto quiere decir que no será visible para los habitantes del territorio.

Expectativas de la NASA por el eclipse solar total de 2027

La NASA explicó que la sombra proyectada por la Luna se desplazará sobre la superficie terrestre a una velocidad cercana a los 258 kilómetros por hora y recorrerá una distancia aproximada de 15,227 kilómetros.

La franja donde se experimentará la oscuridad total abarcará cerca de 2.5 millones de kilómetros cuadrados. Aunque esta extensión parece enorme, representa solo una pequeña porción de la superficie total de la Tierra, lo que resalta el carácter excepcional y exclusivo de este evento astronómico.

¿Cómo ver el eclipse solar?

Ante la magnitud del eclipse, los expertos recomiendan la planificación anticipada para desplazarse hacia zonas con buenas condiciones de observación y baja contaminación lumínica.

Asimismo, recuerdan que la observación directa del Sol requiere equipo especializado. Para ello, aconsejan utilizar filtros solares certificados bajo la norma ISO 12312-2, además de telescopios y binoculares equipados con sistemas de protección adecuados para evitar daños permanentes en la vista.