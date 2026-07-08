Llega el eclipse solar más extenso del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 156 años

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El eclipse solar más extenso del siglo ya tiene fecha confirmada y promete ofrecer un espectáculo astronómico excepcional. Durante algunos minutos, el cielo se oscurecerá por completo en un fenómeno que no volverá a repetirse en 157 años.

La expectativa crece a medida que se acerca este evento histórico. De acuerdo con EFE, Euskadi, y en particular la provincia de Álava, se posicionan entre los mejores lugares para contemplar el eclipse total de Sol, que no volverá a verse en esa comunidad hasta el año 2183.

La franja de visibilidad será muy reducida y, de forma completa, solo podrá disfrutarse en Groenlandia, Islandia y la península ibérica.

¿Cómo se verá el eclipse solar más largo del siglo?

Durante el eclipse, el cielo podría oscurecerse hasta el punto de permitir ver estrellas e incluso algún planeta. Además, se producirán fenómenos breves pero impactantes como las "Perlas de Baily“, destellos de luz causados por los rayos solares al atravesar los valles de la Luna.

Llega el eclipse solar más extenso del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 156 años Archivo El Cronista

A continuación, aparecerá el conocido "Anillo de diamante“, un efecto visual en el que solo queda visible un punto brillante de luz, similar a una joya luminosa. Ambas fases duran apenas unos segundos, pero son de los momentos más esperados.

¿Cuándo será el eclipse más largo del siglo?

El eclipse solar total más largo del siglo XXI tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. Según los expertos durará un máximo de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, y podrá verse en el norte de África, Medio Oriente y partes de Europa.

¿Cómo observar el eclipse solar?

Para observar el eclipse con seguridad, será imprescindible utilizar gafas homologadas en todas sus fases, excepto durante la totalidad, cuando el cielo se oscurezca por completo. Sin esta protección, cualquier rayo solar puede provocar daños en la vista.

Aunque este eclipse no se repetirá en más de un siglo, en los próximos años habrá otro eclipse parcial el 26 de enero de 2028, que formará parte de una serie excepcional de eventos astronómicos.