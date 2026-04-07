El 12 de agosto de 2026 se registrará un eclipse solar total cuya fase total superará los seis minutos, lo que lo convierte en el más largo en más de siglo y medio. Según la NASA y diversas instituciones astronómicas, este fenómeno será visible principalmente en el hemisferio norte. El eclipse ocurrirá cuando la Luna, en fase nueva, se interponga entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz en una franja específica del planeta. Esta alineación permitirá observar la corona solar durante más tiempo de lo habitual, lo que resulta de gran interés para la investigación científica. La zona de totalidad cruzará el océano Ártico, Groenlandia, Islandia y buena parte de España. En estos lugares, el cielo se oscurecerá por completo durante varios minutos, lo que permitirá ver estrellas y detalles del entorno solar que por lo general no se pueden ver. En contraste, en América la visibilidad será limitada. En Estados Unidos solo se observará de forma parcial en regiones del norte, mientras que en América Central y del Sur no será visible. Esto se debe al recorrido de la sombra lunar sobre la superficie terrestre. En este caso, el eclipse no será total, ya que solo podrá apreciarse de forma parcial en gran parte del país. Las mejores condiciones se presentarán en estados del norte y noreste como: En el centro del país, incluida la Ciudad de México, el efecto será más leve, percibiéndose como una disminución en la intensidad de la luz solar durante la tarde. Aun así, diversas instituciones científicas y observatorios planean actividades y transmisiones en vivo desde las zonas donde el fenómeno será total. Especialistas en astronomía recomiendan utilizar protección adecuada para observar el eclipse. En esta línea, es importante usar filtros solares certificados bajo la norma ISO 12312-2. No se deben usar lentes de sol comunes, radiografías ni cristales, ya que no bloquean la radiación dañina. Mirar directamente al Sol sin protección puede provocar daños irreversibles en la vista en cuestión de segundos, incluso si el eclipse es parcial. Cabe destacar que el eclipse de este año representa una nueva oportunidad para profundizar en el conocimiento del comportamiento solar.