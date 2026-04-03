El cielo ya tiene marcada una fecha que empieza a generar expectativa en todo el mundo. No se trata de un fenómeno común ni de esos que pasan desapercibidos, sino de un evento astronómico que cambiará el ritmo del día durante varios minutos. A diferencia de otros eclipses, este destaca por una característica poco habitual que lo vuelve especialmente atractivo para científicos y aficionados. Su duración y el recorrido que tendrá lo colocan en una categoría excepcional dentro del calendario astronómico. Aunque todavía falta más de un año, la planificación ya comenzó en distintos países. Algunos aficionados lo consideran una oportunidad única, difícil de repetir en varias generaciones. El llamado eclipse solar más largo del siglo ocurrirá el 2 de agosto de 2027, y tendrá una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, según cálculos de organismos como la NASA. Este tiempo supera ampliamente el promedio habitual de los eclipses totales, que suele oscilar entre dos y tres minutos. Por eso, ya es considerado un evento histórico dentro de la astronomía moderna. La clave está en una coincidencia poco frecuente: la Luna estará cerca de su punto más próximo a la Tierra (perigeo), mientras que el planeta se encontrará cerca del punto más lejano del Sol (afelio). Esto hará que la Luna se vea más grande y el Sol ligeramente más pequeño. Como resultado, la sombra lunar —conocida como umbra— cubrirá la superficie terrestre durante más tiempo del habitual, generando uno de los eclipses más prolongados registrados en décadas. La franja de totalidad del eclipse solar 2027 cruzará tres continentes. Comenzará en el Atlántico y tocará tierra en el sur de España, especialmente en zonas como Cádiz y Málaga. Luego avanzará por el norte de África, atravesando países como Argelia y Libia, hasta llegar a Egipto, donde ciudades como Luxor y Asuán serán puntos privilegiados de observación. El recorrido continuará hacia Arabia Saudí y Yemen, finalizando en el Mar Arábigo. Incluso fuera de esta franja, gran parte de Europa, África y Asia occidental podrá observar el fenómeno de forma parcial. Para la comunidad científica, este eclipse representa una oportunidad clave. Durante la totalidad, será posible estudiar la corona solar y otros fenómenos difíciles de observar. Además, el evento impulsará el turismo astronómico, con miles de personas viajando a zonas específicas para presenciar este fenómeno único. Según estimaciones, no habrá otro eclipse de duración similar hasta después del año 2100, lo que refuerza su carácter excepcional.