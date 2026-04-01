La NASA ha confirmado la llegada del eclipse solar más largo del siglo XXI, un fenómeno astronómico donde la Luna ocultará al Sol de forma total, sumiendo a diversas regiones en una oscuridad absoluta durante un tiempo sin precedentes. Este evento, que no se repetirá con estas características en los próximos 157 años, ha despertado el interés de científicos y aficionados, ya que su duración superará por mucho al promedio de los eclipses totales registrados recientemente. De acuerdo con los cálculos de los expertos en astronomía, el llamado “Eclipse del Siglo” ocurrirá el 12 de agosto de 2027. Lo que hace que este fenómeno sea verdaderamente excepcional es su duración en la fase de totalidad: la Luna cubrirá al Sol durante 6 minutos y 22 segundos. El fenómeno tendrá lugar durante el atardecer. El primer contacto del disco de la Luna con el del Sol se producirá a las 19:30 horas. La fase de totalidad llegará a las 20:27, cuando el cielo se oscurezca por completo, y el eclipse concluirá a las 21:30 horas. Para ponerlo en perspectiva, el eclipse total de 2024, que causó gran revuelo en el norte de México, tuvo una duración máxima de 4 minutos y 28 segundos. El evento de 2027 casi duplicará el tiempo de oscuridad en las zonas de mayor visibilidad, convirtiéndose en el más extenso registrado en décadas. A pesar de la magnitud del evento, la trayectoria de la sombra (la franja de totalidad) no cruzará territorio mexicano. El eclipse será visible principalmente en el norte de África, el sur de Europa y Medio Oriente. Países como España, Marruecos, Egipto y Arabia Saudita serán los puntos privilegiados donde el día se convertirá en noche cerrada. Para los entusiastas en México, la mala noticia es que el fenómeno no será visible de forma directa ni siquiera como eclipse parcial, debido a la posición geográfica y la hora del evento. Sin embargo, la NASA y diversas instituciones científicas realizarán transmisiones en vivo por lo que el evento se podrá seguir desde esos medios.