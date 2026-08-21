Llega el diluvio del año este viernes 21 de agosto: 96 horas de tormentas intensas y vientos de hasta 70 km/h

El clima en México estará marcado por un prolongado episodio de lluvias intensas que podría extenderse durante 96 horas consecutivas, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El riesgo principal está asociado a inundaciones, crecidas de ríos, deslaves y caída de granizo en distintas regiones del país.

La combinación del monzón mexicano, canales de baja presión y una circulación ciclónica en altura favorecerá precipitaciones de gran intensidad desde este viernes y durante todo el fin de semana, mientras una nueva onda tropical se aproxima a la península de Yucatán.

Llega el diluvio del año este viernes 21 de agosto: 96 horas de tormentas intensas y vientos de hasta 70 km/h Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estados más afectados por las lluvias e intensidades

Para este viernes, el SMN pronostica lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en zonas de Durango, Nayarit y Jalisco.

Además, se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Sinaloa, Michoacán y Guanajuato, mientras que otros estados como Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas registrarán precipitaciones fuertes.

El panorama no mejorará durante el fin de semana. Entre el sábado y el domingo continuarán las lluvias intensas en estados como Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo, donde podrían acumularse volúmenes importantes de agua en cortos periodos.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones más severas podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas.

Ráfagas de viento y caída de granizo

Junto con las lluvias llegará otro factor de riesgo: las fuertes corrientes de aire. El pronóstico indica ráfagas de viento de hasta 70 km/h en Sonora, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que otras entidades registrarán vientos de entre 40 y 60 km/h.

El SMN destacó que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrán estar acompañadas por descargas eléctricas y tormentas con granizo, condiciones que incrementan el riesgo para automovilistas y población en espacios abiertos.

Las rachas más intensas también podrían ocasionar la caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios.

Llega el diluvio del año este viernes 21 de agosto: 96 horas de tormentas intensas y vientos de hasta 70 km/h SMN

El calor extremo no cede en el país

A pesar de las lluvias, varias regiones continuarán bajo temperaturas muy elevadas.

Se prevén máximas superiores a 45 grados en zonas del noreste de Baja California, mientras que Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán alcanzarán entre 40 y 45 grados Celsius.

Al mismo tiempo, persistirá la onda de calor en sectores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Recomendaciones de Protección Civil / SMN

Ante esta situación meteorológica, las autoridades recomiendan:

Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

Mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras inestables durante las tormentas.

Extremar precauciones ante posibles deslaves en zonas montañosas.

Consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil.

Tener preparada una mochila de emergencia en áreas con historial de inundaciones.

Los pronósticos indican que las condiciones de inestabilidad continuarán hasta el lunes 24 de agosto, por lo que millones de personas deberán permanecer atentas a nuevas actualizaciones oficiales.