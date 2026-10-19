La mezcla casera recomendada por expertos de la Universidad de Florida para la limpieza del horno.

Limpiar el horno es de esas tareas que se van dejando para después, sobre todo cuando la grasa ya se pegó. Una alternativa sencilla es preparar una pasta de bicarbonato de sodio, sal y agua.

Así lo plantea la publicación “Sustancias domésticas peligrosas: alternativas relativamente libres de efectos tóxicos”, de Marie Hammer, Chris Koehler y Randall Cantrell de la Universidad de Florida. El documento advierte que los químicos cáusticos, presentes en limpiadores de hornos, pueden causar quemaduras y daños graves en la piel y los ojos.

¿Para qué sirve la pasta bicarbonato, sal y agua?

Según los autores, la mezcla sirve para retirar la grasa y los derrames pegados en hornos que no son de autolimpieza. La publicación la presenta como una opción relativamente libre de efectos tóxicos.

Una combinación casera de tres ingredientes comunes en las cocinas puede facilitar la limpieza del horno sin productos químicos. Magnific

El texto también señala que los cáusticos pueden alterar el equilibrio de pH de los sistemas sépticos, algo importante para que funcionen bien.

Los autores reconocen que se recurre a productos peligrosos por el tiempo y la comodidad que ofrecen. Admiten que las alternativas pueden requerir más esfuerzo para lograr el resultado deseado, a cambio de reducir riesgos de exposición y de contaminación.

¿Cómo se aplica la mezcla en el horno?

La publicación indica los siguientes pasos para los hornos que no son de autolimpieza:

Mezclar 1 taza de bicarbonato, 1 taza de sal y 1 taza de agua hasta formar una pasta, y tallar con ella la grasa y los derrames. Como alternativa, espolvorear bicarbonato seco y tallar con un paño húmedo. Evitar que el bicarbonato toque los cables o las resistencias del horno. Para las parrillas y los insertos de los quemadores, usar la pasta con una fibra que no raye el cromo ni el acero.

Para que la tarea no se complique, los autores recomiendan limpiar los derrames después de cada uso y colocar forros que los atrapen. Los residuos carbonizados se pueden retirar con un cepillo de cerdas no metálicas. Además, aconsejan probar cualquier limpiador primero en una zona poco visible para descartar manchas o cambios de color.