El Congreso mexicano dio un paso que impactará directamente en millones de trabajadores. Tras años de debate, la reducción de la jornada laboral dejó de ser una propuesta y pasó a convertirse en una reforma constitucional aprobada. La modificación no se aplicará de forma inmediata en su totalidad, pero sí establece un calendario oficial que cambiará gradualmente la semana laboral de 48 a 40 horas. Se trata de uno de los ajustes más importantes en más de un siglo de legislación laboral en México. Aunque el oficialismo celebró la decisión como un avance histórico, sectores de la oposición y representantes de trabajadores advirtieron que el nuevo esquema no contempla dos días de descanso por cada cinco trabajados, como se había planteado inicialmente. La reforma laboral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum establece una reducción progresiva de la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030. El calendario aprobado por el Congreso fija las siguientes etapas: Actualmente, la semana laboral en México es de 48 horas, un esquema vigente desde hace 106 años. Con la reforma, los empleados trabajarán menos de 8 horas promedio por día una vez que el proceso concluya en 2030. Desde el oficialismo sostienen que la reducción de la jornada laboral busca mejorar el equilibrio entre vida personal y trabajo, en línea con tendencias internacionales. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México presenta uno de los balances más desfavorables entre vida laboral y personal dentro de sus países miembro, además de bajos niveles de productividad comparados con economías similares. En América Latina, países como Ecuador ya cuentan con semana laboral de 40 horas, mientras que otros mantienen jornadas de entre 44 y 46 horas semanales, muchas veces incluyendo los sábados. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha recomendado avanzar hacia esquemas que permitan mayor descanso y mejor distribución del tiempo. Sin embargo, críticos de la reforma señalaron que el nuevo texto mantiene un solo día de descanso por cada seis trabajados y que incluso se amplían las posibilidades de horas extra. El debate sobre el impacto real de la reducción de la jornada laboral continuará mientras se acerca la fecha de implementación gradual