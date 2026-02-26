Claudia Sheinbaum respaldó la aprobación en el Senado de la República de la reforma que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales con un día de descanso, y aseguró que la medida no implicará disminución salarial para los trabajadores. “La demanda histórica de los trabajadores ha sido la jornada de 40 horas y estamos cumpliendo. Lo importante es que se garantice el ingreso; no se trata de reducir horas a costa del salario, sino mantener el mismo sueldo con menos tiempo de trabajo”, señaló. Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que la reducción de la jornada fue una exigencia constante del sector laboral y que la iniciativa responde a esa petición, al tiempo que busca asegurar que los ingresos continúen en aumento. El Senado avaló por unanimidad, en lo general, la reforma al artículo 123 constitucional para disminuir la jornada semanal de 48 a 40 horas. El dictamen fue aprobado con 48 votos en comisiones y contempla una implementación gradual que concluirá en 2030, garantizando el salario íntegro. Según el régimen transitorio, la reducción será progresiva: El texto determinó que las horas extra se pagarán con un 100% adicional sobre el salario ordinario y no podrán superar 12 horas a la semana. Si se excede ese límite, el empleador deberá cubrir un 200% adicional. Además, se incorporó lenguaje inclusivo y se reiteró la prohibición del trabajo extraordinario para menores de 18 años. En el debate, el Partido Acción Nacional (PAN) votó a favor, aunque calificó la reforma laboral como “justicia a medias”, al advertir la falta de estímulos fiscales para micro y pequeñas empresas y señalar el alto nivel de informalidad laboral. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) alertó sobre posibles impactos fiscales relacionados con el pago de horas extra si no se armonizan otras disposiciones legales.