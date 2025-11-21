En esta noticia Documentos para retirar la tarjeta del Banco del Bienestar: Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Becas Bienestar y el Gobierno de México confirmaron que desde el próximo lunes 25 de noviembre se dará comienzo a la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para los nuevos becarios de los apoyos económicos de las becas Beca Benito Juárez, Beca Rita Cetina, Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Recordemos que la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega 5,800 pesos bimestrales por alumno, siendo esta la que más dinero está entregando en la actualidad comparada con las Beca Benito Juárez, Beca Rita Cetina que otorgan 1,900 pesos bimestrales por estudiante y 1,900 pesos por familia + $700 pesos por cada estudiante adicional, respectivamente.

El Gobierno también confirmó la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar por reposición. Si tu tarjeta venció, si tu plástico ya está disponible desde el pasado 17 de noviembre. La entrega se hará de forma gradual, aseguran desde Becas Bienestar.

Si eres mayor de 18 años:

Identificación oficial, original y copia

Acta de Nacimiento

CUPR

Comprobante de domicilio de los últimos tres meses

Si eres menor de 18 años:

Acta de Nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio de los últimos tres meses

Documentos de los padres o tutores:

Identificación oficial, original y copia

Acta de Nacimiento

CUPR

La convocatoria de entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar se hará por medio de las escuelas, aclaró el ente estatal.