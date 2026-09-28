Para muchas personas, el vehículo se ha convertido en una herramienta que acompaña múltiples actividades durante el día. Desde los trayectos al trabajo hasta las salidas familiares o los viajes de fin de semana, la versatilidad es uno de los atributos más valorados al elegir un SUV.

Por eso, cada vez más conductores buscan modelos capaces de adaptarse a distintos escenarios sin sacrificar comodidad, conectividad o seguridad. La capacidad para responder a necesidades cambiantes se ha vuelto un factor clave dentro del segmento.

Un ejemplo es Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE, un SUV diseñado bajo una propuesta que combina confort para toda la familia, tecnologías de asistencia a la conducción y una experiencia de manejo electrificada. La marca lo presenta como un vehículo pensado para acompañar los distintos desafíos del día a día.

En este tipo de vehículos, aspectos como el espacio interior, la calidad de los materiales y el equipamiento pueden marcar la diferencia cuando se pasa varias horas al volante o se comparte el recorrido con otros pasajeros.

Foto: Nissan.

Tecnología para una rutina cada vez más conectada

La conectividad se ha convertido en una de las características más importantes dentro de los SUV modernos. Sistemas de infoentretenimiento, compatibilidad inalámbrica con teléfonos inteligentes y asistentes para la conducción forman parte de lo que muchos usuarios esperan encontrar en su próximo vehículo.

En el caso de Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE, el equipamiento incluye pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de cargador inalámbrico para dispositivos móviles.

La experiencia a bordo también adquiere relevancia cuando se realizan trayectos largos. Elementos como un sistema de audio premium, climatización adecuada y asientos confortables pueden contribuir a que cada viaje resulte más agradable para todos los ocupantes. La armadora japonesa destaca que Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE incorpora un sistema de audio BOSE con hasta 9 bocinas y aire acondicionado de triple zona.

Más comodidad y seguridad para cada trayecto

La seguridad es otro de los factores que ayudan a que un SUV pueda desempeñarse en diferentes contextos. Las tecnologías de asistencia al conductor buscan brindar apoyo durante la conducción y ofrecer mayor confianza tanto en ciudad como en carretera.

Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE cuenta con hasta 15 tecnologías de asistencia a la conducción, además de herramientas como ProPILOT Assist, monitor inteligente de visión periférica y head-up display, desarrolladas para acompañar al conductor en distintas situaciones de manejo.

Cuando un vehículo logra combinar espacio para la familia, conectividad, confort y tecnologías de seguridad, aumenta su capacidad para responder a distintos momentos del día. Esa flexibilidad es precisamente una de las razones por las que los SUV continúan siendo una de las categorías más buscadas por quienes necesitan un vehículo capaz de adaptarse a una rutina dinámica.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.