Marzo llega con aviso claro para miles de automovilistas en Jalisco: no habrá margen para retrasos. El programa de verificación vehicular mantiene su calendario escalonado y quienes tengan placas con ciertas terminaciones deberán cumplir sí o sí durante este mes si quieren evitar recargos. La medida, impulsada por el Gobierno de Jalisco, forma parte de la estrategia ambiental para contener las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la entidad. Y este mes, el foco está puesto en un grupo específico de vehículos. De acuerdo con el calendario oficial, durante marzo corresponde realizar la verificación a los vehículos cuyas placas terminen en: El esquema anual opera de forma escalonada según el último dígito de la matrícula: Las autoridades recomiendan no esperar a los últimos días, ya que la alta demanda puede complicar la disponibilidad de citas. El costo oficial de la verificación vehicular es de 500 pesos si el trámite se realiza dentro del periodo correspondiente. Pero si el propietario deja pasar su turno y agenda fuera de plazo, la tarifa sube a 550 pesos. Es decir, el retraso implica un recargo automático. El pago se realiza al momento de agendar la cita y se debe presentar el comprobante el día de la revisión en el centro seleccionado. El trámite debe realizarse exclusivamente a través del portal oficial de verificación del estado. Para generar la cita se requiere: Las autoridades reiteran que no es necesario recurrir a gestores y que el proceso es personal y directo.