La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó, pero para miles de extranjeros el verdadero desafío no está en conseguir boletos, sino en obtener la visa para ingresar a Estados Unidos, uno de los países anfitriones. En medio de largos tiempos de espera para entrevistas consulares en varios países, una medida oficial cambió el panorama para un grupo específico de aficionados. No se trata de una exención general ni de un beneficio automático. La decisión está vinculada directamente con quienes acrediten un motivo concreto de viaje. El anuncio involucra a la Embajada de Estados Unidos y a las autoridades que organizan el torneo más importante del fútbol mundial. El sistema denominado FIFA PASS ya se encuentra en funcionamiento y permite a los titulares de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ acceder a citas prioritarias para tramitar su visa de ingreso a Estados Unidos. Se trata de un mecanismo voluntario destinado a aficionados extranjeros que ya cuentan con boletos y que provienen de países con altos tiempos de espera para entrevistas de visado. La medida fue presentada oficialmente en noviembre de 2025 en la Casa Blanca, en un acto encabezado por el presidente Donald J. Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Desde la organización se explicó que FIFA Ticketing notificará a los compradores de entradas sobre cómo participar en el proceso. Quienes adquieran boletos más adelante también podrán optar por este beneficio al momento de la compra. El FIFA PASS no reemplaza el trámite de visa ni garantiza su aprobación. Solo adelanta la entrevista consular para quienes califiquen dentro del programa. Los aficionados de países que forman parte del Programa de Exención de Visado (ESTA) no necesitan utilizar este sistema. Tampoco aquellos que ya tengan citas disponibles en sus consulados. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la primera edición con 48 selecciones y se disputará en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos. Estados Unidos albergará 78 partidos en once ciudades, mientras que México y Canadá compartirán el resto de los encuentros. Con más de seis millones de entradas previstas, el acceso prioritario a la visa se convierte en un paso clave para quienes planean viajar al torneo.