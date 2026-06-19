México entra en alerta por un fenómeno climático doble: un frente frío que avanza desde el norte se combinará con un sistema de baja presión tan agresivo que ya se le compara con la llamada “tormenta negra”.

El resultado será una semana marcada por lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, granizo, rachas de viento fuertes y un contraste brutal con el calor que sigue dominando buena parte del territorio.

¿Qué es realmente la “tormenta negra” y por qué se le llama así

El término no forma parte del sistema oficial de alertas en México, pero se popularizó para describir un escenario de lluvia extrema. En términos formales, el fenómeno más parecido es la alerta púrpura del Servicio Meteorológico Nacional, que se dispara bajo condiciones similares de intensidad.

A diferencia de otros países, donde una alerta negra obliga a suspender de inmediato clases y actividades laborales, en México este tipo de eventos extremos no suele detener la rutina diaria, lo que eleva el riesgo para la población.

Las zonas que recibirán el peor castigo de agua, viento y calor

El pronóstico nacional anticipa lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el norte y noreste de Michoacán, sur y sureste de Guanajuato, sur de Querétaro, norte y noroeste del Estado de México, este de Guerrero, oeste de Oaxaca y sur de Chiapas. A esta franja se suman lluvias fuertes en estados como Jalisco, Puebla, Hidalgo, la Ciudad de México y Morelos, además de chubascos más moderados en gran parte del centro y norte del país, incluyendo Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El viento será otro protagonista: Chihuahua podría registrar ráfagas de hasta 80 km/h, mientras que estados como Coahuila, Veracruz y la zona del istmo de Oaxaca enfrentarán la conocida “surada”, con rachas de hasta 70 km/h.

En paralelo, persiste una intensa onda de calor en entidades como Sonora, Sinaloa, Jalisco y Guerrero, con temperaturas que en algunas zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas podrían rebasar los 45 grados. Para Saltillo, se esperan máximas cercanas a los 33 grados antes de que las lluvias bajen la temperatura hacia el fin de semana.

México en alerta por la “tormenta negra”: frente frío, lluvias torrenciales y vientos extremos afectarán a varios estados. Shutterstock

Las medidas clave para no salir lastimado por el frente frío y las lluvias

Protección Civil insiste en que las zonas bajas, con drenaje deficiente o cercanas a ríos y presas son las más expuestas a inundaciones y desbordamientos. Por eso recomienda evitar salir durante los momentos de lluvia más intensa, nunca intentar cruzar a pie o en auto una corriente de agua, y mantener libres de basura azoteas y coladeras para prevenir encharcamientos.

También es momento de abrigarse bien, revisar que la calefacción del hogar funcione correctamente y resguardar a mascotas, niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables ante el cambio brusco de temperatura.

Localizar con anticipación el refugio temporal más cercano y mantenerse al tanto de los reportes oficiales del SMN y Protección Civil puede marcar la diferencia si la tormenta se intensifica en tu zona.