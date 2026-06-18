La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor de los beneficiarios del Infonavit.

El 4 de noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Contradicción de Criterios 120/2025, lo que faculta a los empleadores para solicitar la suspensión provisional de los descuentos salariales relacionados con los créditos en México del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit.

Esta excepcionalidad se presenta en circunstancias específicas cuando un trabajador se encuentre ausente o incapacitado, siempre que se garantice el pago del crédito por una vía alterna. Esta decisión evita las deducciones en ausencia de un salario directo.

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Este fallo ha sentado jurisprudencia que impacta de manera directa la gestión de nóminas y créditos de vivienda para miles de empleados beneficiarios de los créditos del Infonavit.

La Suprema Corte falló a favor de los trabajadores y el Infonavit ya no podrá descontar dinero en estos casos (foto: archivo).

Alcance e implicaciones de la reciente decisión de la Suprema Corte mexicana

En virtud de la reforma al artículo 29 de la Ley del Infonavit, dada a conocer el 21 de febrero de 2025, surgió este pronunciamiento. Dicha modificación legislativa tenía como objetivo fortalecer la recaudación del instituto, estableciendo que los descuentos por parte del empleador para la amortización de créditos de vivienda no podrían suspenderse bajo ninguna circunstancia, incluyendo ausencias o incapacidades del trabajador.

No obstante, la SCJN ha matizado esta obligación incondicional. Mediante la jurisprudencia por contradicción de criterios 120/2025, el tribunal estableció que es procedente conceder la suspensión provisional de los efectos del penúltimo párrafo del artículo 29, siempre y cuando el empleador inicia un amparo y, fundamentalmente, aporte una garantía suficiente, ya sea en forma de fianza o depósito, para garantizar la continuidad del pago del crédito hipotecario.

El Infonavit concede 160,000 pesos a los trabajadores que cotizan en el IMSS: solo debes cumplir un requisito (foto: archivo).

La finalidad inicial del legislador era asegurar un flujo financiero constante para el Infonavit y consolidar la obligación de retención del patrón como incondicional . En efecto, el Infonavit había comunicado que la plena aplicación de esta rigurosa reforma comenzaría en el bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Significado y alcance de la jurisprudencia por contradicción de criterios 120/2025

La resolución de la Corte se fundamenta en que la aplicación de tales descuentos puede acarrear un efecto perjudicial en la relación laboral, influyendo negativamente en la estabilidad económica del empleado.

La Corte argumentó su decisión al señalar que la exigencia del descuento automático sin la percepción del salario completo, o en caso de incapacidad, impondría una carga desproporcionada tanto para el empleador como para el trabajador, manteniéndose, no obstante, la obligación de pago del crédito en cuestión.

Implicaciones clave para los empleadores

Las implicaciones de esta sentencia son inmediatas para el ámbito empresarial.

Para los empleadores, la resolución significa la necesidad de actualizar sus procesos de nómina para contemplar la posibilidad de suspender la retención vía nómina en casos específicos, siempre bajo una resolución judicial favorable de amparo.

La responsabilidad patronal subsiste en asegurar que, aunque no sea vía nómina, el crédito se mantenga garantizado.