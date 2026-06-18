El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitieron su pronóstico meteorológico general para este jueves 18 de junio de 2026, identificado como el Aviso No. 337.

El reporte detalla lluvias, temperaturas y vientos para distintas regiones del país, además del seguimiento al sistema que se formó días atrás en el Golfo de México.

Lluvias y temperaturas para hoy

De acuerdo con el SMN, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en zonas de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Se acercan lluvias torrenciales este 18 de junio

También se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

En cuanto a temperaturas, se esperan máximas superiores a 45°C en partes de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De 40 a 45°C en estados como Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

El SMN también anticipó vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua, además de viento de componente sur en Coahuila, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco y Campeche.

El organismo advirtió que las lluvias fuertes podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, generar encharcamientos e inundaciones, y que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Lo que queda del potencial ciclón Uno

El sistema que se formó en el Golfo de México como Potencial Ciclón Tropical Uno siguió una trayectoria que, según el SMN, lo llevó a convertirse en depresión tropical la madrugada del 17 de junio cerca de Corpus Christi, y posteriormente en tormenta tropical “Arthur” esa misma tarde, al impactar la zona de Houston.

Para la madrugada de este 18 de junio, el sistema se ubicaba como depresión tropical cerca de ciudades como Baton Rouge y Nueva Orleans, en Estados Unidos. No se esperaba que alcanzara la categoría de huracán.

Sus bandas nubosas continúan generando lluvias en Nuevo León y Tamaulipas.

Sin embargo, de acuerdo con reportes basados en información del SMN y Conagua, el sistema ha comenzado a perder fuerza mientras se desplaza hacia la costa sur de Estados Unidos, lo que reduce las probabilidades de un impacto directo en México.

Monitoreo y recomendaciones

Las autoridades de Protección Civil federal, estatal y municipal mantienen un monitoreo permanente de ríos, arroyos y zonas bajas consideradas vulnerables a inundaciones.

La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves en zonas serranas, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones urbanas en municipios del noreste del país.

Entre las recomendaciones para la población se incluyen: