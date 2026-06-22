En un escenario empresario cada vez más saturado, competir por los mismos clientes, con las mismas reglas y dentro de las mismas categorías puede convertirse en una trampa para el crecimiento. Frente a ese desafío, cada vez más compañías buscan estrategias que les permitan crear nuevos mercados, diferenciarse y reducir la presión de la competencia directa.

Ese enfoque es el eje de la reconocida Estrategia del Océano Azul, desarrollada por Renée Mauborgne junto con W. Chan Kim. La propuesta plantea que las empresas no necesariamente deben ganar participación en industrias abarrotadas, sino identificar espacios de mercado aún no explorados, donde la competencia pierde relevancia y la innovación se convierte en el principal motor de expansión.

Renée Mauborgne, experta en estrategia y coautora de la famosa “Estrategia del Océano Azul” (foto: WOBI, World Business Forum).

Innovación en valor: cómo diferenciarse en mercados saturados

Para Mauborgne, el concepto central es la innovación en valor. A diferencia de los enfoques tradicionales, que suelen concentrarse en mejorar la eficiencia operativa o en superar a los competidores existentes, esta mirada propone crear valor para los clientes y, al mismo tiempo, reducir costos. El objetivo no es competir mejor, sino competir distinto.

Este modelo fue aplicado por compañías que lograron redefinir sus propias categorías. Casos como Cirque du Soleil o Nintendo suelen utilizarse como ejemplos de empresas que dejaron de competir bajo las reglas convencionales de sus sectores y construyeron nuevas propuestas de valor, capaces de atraer públicos diferentes y abrir oportunidades de crecimiento.

Creación no disruptiva: nuevos negocios sin desplazar a los existentes

En sus trabajos más recientes, Mauborgne también desarrolló el concepto de creación no disruptiva, una idea que propone generar nuevos mercados sin destruir ni desplazar industrias previas. Esta mirada resulta especialmente relevante en un momento en el que la innovación suele asociarse con la disrupción y con el reemplazo de modelos tradicionales.

La creación no disruptiva apunta a un crecimiento comercialmente viable, pero también socialmente responsable. Para las organizaciones, implica buscar oportunidades que permitan expandirse sin provocar necesariamente pérdidas de empleo, tensiones con comunidades o impactos negativos sobre actores ya establecidos.

Liderazgo empresarial: cómo pasar de océanos rojos a océanos azules

En contextos de incertidumbre, la estrategia no alcanza por sí sola. Según Mauborgne, las empresas que logran avanzar hacia nuevos espacios de mercado necesitan equipos con confianza, colaboración interna y capacidad para asumir cambios. El desafío, por lo tanto, no es únicamente diseñar una nueva propuesta, sino lograr que la organización pueda ejecutarla.

Ese proceso fue profundizado en Blue Ocean Shift, donde Mauborgne plantea un marco sistemático para ayudar a las compañías a pasar de “océanos rojos”, dominados por la competencia feroz, a “océanos azules”, caracterizados por nuevas oportunidades de crecimiento. La metodología combina herramientas estratégicas con una mirada sobre los factores humanos que condicionan la transformación.

Nuevos mercados y crecimiento sostenible para las empresas

La búsqueda de nuevos mercados se vuelve cada vez más importante en una economía marcada por cambios tecnológicos, consumidores más exigentes y modelos de negocio en transformación. Es por eso que la capacidad de innovar sin quedar atrapado en la competencia tradicional puede marcar la diferencia entre el estancamiento y el crecimiento sostenible.

Renée Mauborgne abordará estos temas en el World Business Forum, organizado por WOBI, donde compartirá su visión sobre cómo las empresas pueden identificar oportunidades, construir ventajas diferenciales y navegar un entorno cada vez más desafiante. Su enfoque ofrece una hoja de ruta para líderes que buscan crecer sin limitarse a competir en mercados ya saturados.