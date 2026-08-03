Hey Banco, el neobanco digital de BanRegio, está ampliando las capacidades de su aplicación móvil con la incorporación de nuevas funciones para el pago de servicios. Una estrategia con la que busca convertir su plataforma en un punto central para la administración de las finanzas personales de sus clientes. Como parte de ese objetivo, el banco anunció una alianza con tapi, startup especializada en infraestructura de pagos en América Latina.

La alianza se da en un momento en que Hey Banco busca fortalecer su propuesta digital tras convertirse en banco independiente a inicios de 2026.

La integración permitirá que los alrededor de 500,000 usuarios de Hey Banco paguen desde la aplicación servicios como electricidad, agua, telecomunicaciones, colegiaturas e impuestos municipales, sin necesidad de salir de la plataforma. Con ello, la institución financiera amplía el número de operaciones que pueden realizarse desde su ecosistema digital y refuerza su apuesta por concentrar más actividades cotidianas dentro de su aplicación.

La infraestructura tecnológica será provista por tapi, cuya red conecta a instituciones financieras con miles de empresas de servicios para procesar pagos y cobranzas.

Tapi opera una red de pagos y cobranzas con presencia en México, Argentina, Chile, Colombia y Perú. La compañía conecta a más de 20,000 empresas de servicios y 70,000 puntos físicos, además de procesar más de 300 millones de transacciones al año.

El anuncio se da en un entorno en el que la digitalización de pagos cotidianos continúa representando una oportunidad para la banca y las fintech. De acuerdo con la información difundida por ambas empresas, una parte importante de estas operaciones en México todavía se realiza en efectivo, por lo que la incorporación de pagos de servicios busca facilitar la gestión financiera de los usuarios e incentivar un mayor uso de canales digitales.

La alianza también contempla nuevas funcionalidades para la aplicación en una siguiente etapa. Ambas compañías trabajan en la incorporación de recargas de tiempo aire y herramientas para programar o domiciliar el pago de servicios, con el propósito de reducir fricciones en operaciones recurrentes y seguir ampliando la propuesta digital de Hey Banco.

La expansión de este tipo de servicios refleja una tendencia entre instituciones financieras y bancos digitales de fortalecer sus aplicaciones con herramientas que van más allá de las operaciones bancarias tradicionales, en busca de incrementar la frecuencia de uso de sus plataformas y consolidarlas como centros de gestión financiera para sus clientes.