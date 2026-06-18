El Gobierno puede sancionar a propietarios e inquilinos que tengan el aire acondicionado en la fachada y no cumplan esta condición.

Muchos propietarios lo dan por hecho que la cuestión del aire acondicionado es para uso propio, así que instalarlo es una decisión personal. Sin embargo, la normativa establece lo contrario cuando se trata de edificios con áreas compartidas.

La unidad exterior, ese aparato visible que se coloca en la fachada o en espacios comunes del edificio, puede convertirse en fuente de conflictos legales si no se siguen los pasos correctos.

Por qué se necesita el permiso de la comunidad

La Ley de Propiedad en Condominio establece que cada condómino debe respetar el uso de las áreas comunes. Cualquier alteración que afecte esos espacios requiere autorización de la comunidad, generalmente mediante una votación en la Junta de Propietarios.

La unidad exterior puede convertirse en fuente de conflictos legales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La fachada del edificio pertenece a todos los vecinos. Su imagen y mantenimiento son una responsabilidad compartida. Por eso, la comunidad tiene el derecho de revisar que:

la instalación no afecte la estética general

no provoque ruidos o molestias a otros vecinos

que el desagüe del equipo quede correctamente canalizado.

Qué puede pasar si se instala sin permiso

Las consecuencias de colocar una unidad exterior sin la autorización requerida pueden ser serias.

La administración del condominio, en representación de la Junta de Propietarios, puede iniciar una acción judicial contra el condómino infractor.

El tribunal puede ordenar la retirada inmediata del equipo y exigir que la fachada o el área común sea restituida a su estado original. Todos los gastos de remoción y reparación corren a cargo del infractor.

Otras opciones si no se obtiene el permiso

Los aires acondicionados portátiles no requieren unidad exterior. Los sistemas de conductos ocultos se instalan con un falso techo en el interior de la vivienda y resultan más discretos, silenciosos y eficientes, aunque implican una inversión inicial mayor.

También están en auge los sistemas de aerotermia o climatización por suelo radiante-refrescante, que utilizan bombas de calor de alta eficiencia y no necesitan unidades exteriores visibles en fachada.

No obtener la autorización no significa quedarse sin climatización. Existen alternativas que evitan el problema de la unidad exterior visible.

Para quienes viven en casas unifamiliares o áticos con terraza de uso privativo, la situación es distinta. Si la unidad puede instalarse en un espacio que no sea visible desde la vía pública y que forme parte exclusiva de la propiedad, generalmente no se requiere autorización comunitaria. Aun así, siguen siendo obligatorias las ordenanzas municipales sobre ruido.

Hay casos en los que la comunidad tampoco puede negarse legalmente. Si el edificio ya cuenta con numerosas instalaciones similares, denegar el permiso podría considerarse un trato discriminatorio.