En esta noticia Lluvias intensas para el Valle de México

Las condiciones meteorológicas de este jueves estarán marcadas por la interacción de diversos sistemas atmosféricos sobre México, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevé que la jornada registre lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Un canal de baja presión ubicado en el norte y centro del país, junto con una línea seca en el noreste, la inestabilidad atmosférica y la aproximación de un frente frío, favorecerán la presencia de chubascos y lluvias de intensidad fuerte a muy fuerte, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estas regiones, así como en el occidente del país.

Además, se pronostican rachas de viento que podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora en algunas zonas de Chihuahua.

ChatGPT

Por otra parte, un segundo canal de baja presión que se extenderá sobre el oriente y sureste del país, en combinación con el desplazamiento de la onda tropical número 8 frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes, también acompañadas de actividad eléctrica.

Lluvias intensas para el Valle de México

En el Valle de México, durante las primeras horas del día se prevé un ambiente fresco, cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias aisladas en áreas montañosas.

Hacia la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado y se espera un ambiente templado a cálido. Las lluvias podrían intensificarse, con precipitaciones fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en distintas zonas del Estado de México.

Estas condiciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves e incrementos en corrientes de agua.

En cuanto a las temperaturas, la Ciudad de México registrará valores mínimos de entre 14 y 16 grados Celsius, mientras que las máximas oscilarán entre 23 y 25 grados. En Toluca se esperan temperaturas mínimas de 9 a 11 grados y máximas de entre 19 y 21 grados Celsius.