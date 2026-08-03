Confirmado y oficial | El SAT incautará las cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos que postergaron este trámite

El cumplimiento de las obligaciones tributarias en México es supervisado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano que cuenta con atribuciones legales para aplicar medidas ejecutivas contra contribuyentes que mantengan omisiones graves o créditos fiscales firmes sin liquidar.

Durante 2026, la autoridad fiscal continuará utilizando sus mecanismos permanentes de fiscalización para detectar inconsistencias entre las declaraciones presentadas y los movimientos registrados en el sistema financiero.

A diferencia de un procedimiento arbitrario o masivo, estas acciones se aplican de forma individualizada a quienes omitan trámites fundamentales —como la presentación de la Declaración Anual, la atención a requerimientos de notificación o el pago de adeudos fiscales determinados— tras haber agotado las etapas de garantía y notificación previstas por la ley.

Los contribuyentes con movimientos bancarios que no coincidan con sus ingresos declarados podrían enfrentar revisiones, sanciones e incluso restricciones. Fuente: Shutterstock

SAT 2026: estos depósitos y transferencias bancarias podrían activar revisiones fiscales y sanciones

Entre las operaciones sujetas a monitoreo automático se encuentran los depósitos en efectivo. De acuerdo con el Artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), las instituciones financieras están obligadas a informar mensualmente al SAT sobre aquellos contribuyentes que reciban montos acumulados en efectivo superiores a $15,000 MXN en un mismo mes.

Por su parte, las transferencias electrónicas y depósitos entre cuentas son analizados mediante esquemas de gestión de riesgo. Cuando la autoridad detecta discrepancias entre la actividad económica registrada en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y los recursos efectivamente percibidos, puede emitir cartas invitación o requerimientos de información.

De igual manera, el SAT monitorea movimientos financieros considerados atípicos. Por ejemplo, una cuenta que habitualmente registra operaciones de bajo monto y que repentinamente recibe una cantidad significativa de dinero podría ser identificada para una verificación adicional.

Esto no implica automáticamente una infracción fiscal, pero sí puede dar lugar a requerimientos para comprobar la procedencia de los recursos y garantizar que las operaciones sean consistentes con la información declarada.

¿Qué implica que el SAT te fiscalice?

Ser fiscalizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) significa que la autoridad revisará la información financiera y fiscal de un contribuyente para verificar que los ingresos, gastos y movimientos bancarios coincidan con lo declarado en sus obligaciones tributarias.

Este proceso puede incluir solicitudes de información adicional, requerimientos de documentación o aclaraciones sobre determinadas operaciones. En caso de detectar inconsistencias, el SAT puede iniciar procedimientos administrativos que deriven en multas, recargos o el cobro de adeudos fiscales.

Para evitar problemas, se aconseja la declaración de cada una de las percepciones -incluidas las adicionales o independientes- y conservar los comprobantes de operaciones relevantes, tales como:

Préstamos

Donaciones

Ventas.

Es importante destacar que el SAT no realiza una vigilancia permanente ni revisa cuentas bancarias de manera arbitraria. Las verificaciones suelen originarse por discrepancias entre la información reportada, denuncias o alertas generadas por los sistemas de control fiscal.

Además, se aconseja no prestar cuentas bancarias a familiares, amigos o terceros. Cuando una cuenta recibe recursos que no son consistentes con la actividad económica de su titular, la autoridad puede requerir explicaciones y atribuir la responsabilidad fiscal correspondiente al propietario de la cuenta.

¿Cuándo puede el SAT ordenar el embargo de cuentas bancarias?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ordenar el embargo o inmovilización de cuentas bancarias cuando un contribuyente mantiene adeudos fiscales firmes y no cumple con los requerimientos de pago establecidos por la autoridad.

Esta medida suele aplicarse en casos de impuestos no cubiertos, créditos fiscales pendientes, multas o recargos que permanecen sin liquidarse después de las notificaciones correspondientes. Antes de llegar a esta instancia, el SAT debe seguir un procedimiento legal y otorgar al contribuyente la oportunidad de regularizar su situación.

La inmovilización de recursos se realiza a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), un mecanismo previsto en la legislación fiscal que permite a la autoridad asegurar el cobro de las cantidades adeudadas. Mediante este proceso, el SAT puede solicitar a las instituciones financieras la retención de fondos hasta por el monto necesario para cubrir la deuda.