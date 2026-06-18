El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, advirtió que este jueves 18 de junio persistirán condiciones para lluvias intensas en diversas regiones del país debido a la interacción de vaguadas, canales de baja presión, humedad proveniente del Pacífico y la onda tropical número 8.

Para el Valle de México, el pronóstico contempla precipitaciones importantes. El SMN informó que habrá “intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)” en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México se esperan “lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)”, principalmente en zonas del norte y noroeste.

Alerta por lluvias en estas zonas

Pronóstico para el 18 de junio

Además de las lluvias, el organismo meteorológico alertó que las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo. El aviso oficial señala que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Lo más relevante para este 18 de junio:

CDMX: lluvias fuertes de 25 a 50 mm.

Estado de México: lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Posibles descargas eléctricas.

Riesgo de granizo.

Encharcamientos e inundaciones urbanas.

Incremento en niveles de ríos y arroyos.

Lluvias del 19 de junio: continúan las tormentas en el centro del país

Para el viernes 19 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que continúe el temporal de lluvias sobre gran parte del territorio nacional debido a la presencia de circulaciones ciclónicas, canales de baja presión, humedad oceánica y el desplazamiento de la onda tropical número 8.

En el centro del país, el organismo prevé “intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)” para la Ciudad de México. En tanto, el Estado de México registrará “lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)” en regiones del noroeste, norte y centro de la entidad.

Para el 19 de junio:

CDMX: lluvias de 25 a 50 mm.

Edomex: lluvias de 50 a 75 mm.

Descargas eléctricas.

Posible caída de granizo.

Pronósitico del clima para los próximo días en México

Lluvias del 20 de junio: Chiapas tendrá precipitaciones intensas

El sábado 20 de junio se mantendrá la inestabilidad atmosférica en buena parte del país. De acuerdo con el Pronóstico Extendido a 96 Horas del SMN, Chiapas será una de las entidades más afectadas al registrar “lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)”.

Para el centro del país, la Ciudad de México continuará bajo condiciones de lluvia fuerte con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, mientras que el Estado de México registrará nuevamente “lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)”, particularmente en la zona suroeste.

Para el centro del país, la Ciudad de México continuará bajo condiciones de lluvia fuerte con acumulados de entre 25 y 50 milímetro. SMN

Para el 20 de junio:

CDMX: lluvias de 25 a 50 mm .

Estado de México: lluvias de 50 a 75 mm.

Chiapas: lluvias intensas de 75 a 150 mm.

Riesgo de inundaciones y deslaves.

Posibles tormentas eléctricas y granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional subrayó que las lluvias previstas entre el 18 y 20 de junio podrían ocasionar afectaciones importantes, por lo que recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y crecidas de cuerpos de agua.