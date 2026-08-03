En tiempos de incertidumbre, las empresas están reconociendo el valor del storytelling como herramienta para fortalecer su liderazgo. La autenticidad y la conexión emocional en las narrativas se han vuelto elementos esenciales que permiten a los líderes motivar a sus equipos, especialmente cuando enfrentan cambios constantes en el entorno comercial. Este enfoque será explorado a fondo en el próximo World Business Forum (WBF) en México.

La conexión emocional como clave del liderazgo moderno

Un claro ejemplo de cómo la narración puede ser un recurso poderoso proviene del cine, en particular del trabajo de Francis Ford Coppola. Su capacidad para contar historias profundas y humanas ha cimentado su reputación en Hollywood, mostrando la importancia de mantener la autenticidad en cada proyecto, incluso ante desafíos. En el WBF, se discutirán cómo las empresas pueden aplicar estos principios en su liderazgo.

A lo largo de su carrera, Coppola ha demostrado que liderar implica asumir riesgos y defender la creatividad. Su decisión de financiar su último proyecto, Megalopolis, de manera independiente, refleja la tenacidad necesaria para mantener una visión auténtica, algo que los líderes deben considerar en tiempos críticos para guiar a sus equipos hacia el éxito.

Foto: creada con IA por El Cronista.

Storytelling como ventaja competitiva en el mercado

El storytelling no solo se trata de contar historias atractivas; es fundamental para definir la identidad y el propósito de las organizaciones. En el marco del WBF, se analizarán ejemplos de empresas que han utilizado narrativas efectivas para conectarse con sus audiencias, fortaleciendo su posicionamiento en el mercado. Esto destaca la importancia de una cultura organizacional basada en relatos auténticos.

Los expertos en el World Business Forum compartirán herramientas para desarrollar una narrativa coherente que no solo comunique, sino que también inspire. Durante el evento, se aprenderá a envolver a los equipos en historias que representen los valores de la empresa, creando un sentido de pertenencia y propósito que trascienda la rutina diaria.

En un contexto empresarial donde el cambio es la única constante, adoptar un enfoque basado en el storytelling permite a los líderes ser más efectivos. La posibilidad de movilizar a los equipos a través de historias resonantes se convertirá en una de las lecciones clave discutidas en el WBF, con el objetivo de empoderar a los ejecutivos para gestionar el cambio con confianza.

El liderazgo auténtico en la actualidad requiere una mezcla de visión creativa y la capacidad de comunicarla de manera efectiva. En el WBF, se evaluarán casos de éxito donde el uso de narrativas ha sido crucial para la evolución y adaptación de las empresas, proporcionándoles una ventaja competitiva en un mundo que cambia rápidamente.

Finalmente, la importancia del storytelling en la gestión empresarial se ha vuelto crucial en la búsqueda de un liderazgo eficaz. Los asistentes al WBF podrán llevarse valiosas lecciones sobre cómo mejorar sus habilidades narrativas, convirtiendo el arte de contar historias en un baluarte fundamental para trascender en el competitivo panorama actual.