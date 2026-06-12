La predicción de Tesla sobre la tecnología: “Todos llevarán un teléfono en el bolsillo del chaleco”

Algunas de las predicciones de los mayores genios de la historia pueden convertirse en profecías. El 30 de enero de 1926, el inventor Nikola Tesla se sentó frente al periodista John B. Kennedy en el estudio del programa radiofónico The Collier Hour y describió, con décadas de antelación, el mundo en el que vivimos hoy.

“Cuando consigamos aplicar a la perfección la tecnología inalámbrica, toda la Tierra se convertirá en un enorme cerebro. Seremos capaces de comunicarnos entre nosotros al instante, sin importar la distancia”, dijo Tesla.

Faltaban más de 60 años para que existiera el primer prototipo de smartphone. El inventor llevaba en la cabeza una idea que el mundo tardaría casi un siglo en materializar.

Las advertencias de Nikola Tesla sobre la tecnología del futuro. Grok AI

Lo que Tesla describió hace 100 años y hoy es realidad cotidiana

Tesla describió lo que hoy llamamos videollamadas, internet, redes sociales y teléfonos móviles con una precisión que resulta difícil de explicar desde el conocimiento tecnológico de principios del siglo XX.

“A través de la televisión y la telefonía vamos a poder vernos y escucharnos los unos a los otros tan perfectamente como si fuera cara a cara, aunque exista una distancia de miles de kilómetros", afirmó el genio.

“Y los instrumentos a través de los cuales podremos hacer esto serán increíblemente sencillos en comparación con nuestro teléfono actual. Un hombre podrá llevar uno en el bolsillo del chaleco”, predijo en aquella entrevista.

La descripción de un dispositivo de comunicación que cabe en el bolsillo, conectado de forma inalámbrica con cualquier punto del planeta, es la definición exacta de un smartphone. IBM no fabricaría el primer prototipo de teléfono inteligente, el Simon Personal Communicator, hasta 1993.

La historia de Nikola Tesla y sus inventos. Wikimedia

Quién fue Nikola Tesla y por qué no recibió el reconocimiento que merecía

Nikola Tesla fue uno de los inventores más influyentes de principios del siglo XX. A lo largo de su vida registró cientos de patentes que cambiaron el curso de la historia tecnológica: la corriente alterna, el motor polifásico de inducción, el control remoto y las bases de la transmisión inalámbrica de electricidad.

Su historia, sin embargo, estuvo marcada por el reconocimiento tardío y la injusticia histórica. Su contribución más célebre y robada fue la comunicación inalámbrica mediante ondas de radio, que demostró en 1893 durante una presentación en la National Electric Light Association.

Fue el italiano Guglielmo Marconi quien se llevó el crédito y el Premio Nobel de 1909 por ese descubrimiento. No fue hasta finales del siglo XX, poco después de la muerte de Tesla, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció oficialmente que la radio había sido creada por él.