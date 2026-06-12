Larry Page ha dejado una huella indeleble en la historia de las grandes fortunas del mundo. Este lunes, el creador del buscador más influyente del planeta ascendió a la segunda posición en el ranking de personas más ricas, superando así a Larry Ellison. Este ascenso fue impulsado por un rally bursátil de Alphabet, que refleja el insaciable interés del mercado por la inteligencia artificial.

La fortuna del destacado innovador tecnológico se calcula actualmente en US$255.000 millones, después de haber incrementado su capital en US$8.700 millones en el transcurso de un solo día.

Larry Page es una de las personas más ricas del mundo y es el fundador de Google. (Fuente: YouTube @TED)

El efecto dominó que reconfiguró el podio de los milmillonarios

La disputa por el segundo puesto en la lista de Forbes se resolvió en Wall Street mediante movimientos significativos. Las acciones de Alphabet aumentaron un 5,8% alcanzando los US$317, mientras Oracle experimentaba una caída del 1,5% tras acumular pérdidas del 12% en las dos sesiones anteriores.

El patrimonio de Ellison, que sobrepasó los US$400.000 millones este año, se vio reducido a US$248.800 millones.

Sin embargo, Page no fue el único que salió beneficiado. Su colega de labores desde Stanford, Sergey Brin, también experimentó un ascenso, relegando a Jeff Bezos al cuarto lugar. Con US$236.400 millones en su posesión, Brin superó los US$235.100 millones del fundador de Amazon, consolidando así el duopolio de Google en el top cinco mundial.

La fórmula oculta que impulsa un imperio de US$255.000 millones

El ascenso de Larry Page no es fruto de la casualidad. Desde que las acciones de Alphabet alcanzaron un mínimo en agosto, a US$187,82, el valor de la acción se incrementó un 67% en tan solo tres meses.

El motivo de este notable crecimiento fue múltiple: Warren Buffett anunció una inversión de US$5.000 millones en la compañía, un respaldo que pocas empresas tecnológicas han recibido del renombrado inversor.

A esto se ha añadido el lanzamiento de Gemini 3, el modelo de inteligencia artificial más sofisticado de Google, que provocó un rally del 6% la semana pasada. Los resultados del tercer trimestre consolidaron la confianza: los ingresos por servicios en la nube crecieron un 34% y la compañía superó, por primera vez, los US$100.000 millones en ingresos trimestrales . El mercado ha considerado a Alphabet como la opción más sólida en el vertiginoso auge de la inteligencia artificial.

Por qué Page concentra más poder que Brin (y nadie puede arrebatárselo)

A pesar de que ambos cofundaron Google en el año 1998, Page ha logrado acumular 389 millones de acciones Clase B, en contraste con los 362,7 millones de Brin. Dichas acciones proporcionan diez votos por cada una, lo que las convierte en el auténtico “santo grial” del dominio corporativo. En conjunto, poseen el 87,9% de estas acciones de súper-votación.

La justificación de esta discrepancia radica en sus distintas filosofías personales. Mientras que Page no ha efectuado ventas desde el año 2022, Brin ha estado más involucrado en la donación de su fortuna: US$700 millones a comienzos de 2025, US$615 millones y US$600 millones en 2023, además de US$450 millones en 2021, la mayoría de estos fondos destinados a investigaciones sobre Parkinson y a organizaciones sin fines de lucro.

La magnanimidad filantrópica de Brin resalta en contraste a la estrategia de acumulación de Page, quien mantiene su férreo control sobre el coloso tecnológico sin diluir su participación.