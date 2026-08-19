La Suprema Corte falló y no hay vuelta atrás: desde ahora quedan invalidados los permisos para levantar construcciones en estas zonas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválidos varios cobros previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2025. La resolución corresponde a la Controversia Constitucional 57/2025 y fue aprobada por el Pleno el 7 de octubre de 2025.

Lo que la Corte invalidó fueron determinadas disposiciones que establecían cobros por licencias de construcción y otros conceptos vinculados con instalaciones de generación eléctrica y medición de viento.

La sentencia fue incluida en la publicación oficial del Poder Judicial y su síntesis apareció en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2026.

Atención: qué fue lo que invalidó la Suprema Corte

La resolución declaró la invalidez del artículo 49, numerales 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2025.

Esas disposiciones formaban parte del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 28 de diciembre de 2024. La controversia fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal y resuelta por el Pleno de la Suprema Corte.

La decisión es relevante porque invalida los cobros municipales asociados a determinadas licencias para infraestructura eólica, pero no deja sin efecto todos los permisos de construcción de Ciudad Juárez.

Qué instalaciones estaban alcanzadas por los cobros

Los numerales que la Corte declaró inválidos estaban relacionados con licencias y cobros municipales para infraestructura vinculada con la generación y medición de energía eólica, entre ellos módulos aerogeneradores, turbogeneradores y torres de medición de viento.

Por eso, el alcance de la sentencia debe explicarse con precisión: el fallo invalida los cobros previstos por el municipio, no establece que esas construcciones estén prohibidas en Juárez.

La resolución oficial identifica de manera concreta los numerales del artículo 49 que fueron declarados inválidos.

Qué cambia con la resolución de la Suprema Corte

El fallo establece un cambio concreto sobre las disposiciones que fueron llevadas a juicio constitucional. Entre sus puntos principales se encuentran:

Los numerales 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 del artículo 49 quedan invalidados. La decisión corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para 2025. La resolución fue dictada por el Pleno de la Suprema Corte el 7 de octubre de 2025. La invalidez surte efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chihuahua.

Amparo en Revisión 120/2026 Resuelto por el Pleno de la SCJN el 6 de agosto de 2026. SCJN

Qué significa para quienes necesitan una licencia

El fallo no permite concluir que una persona o empresa pueda construir sin autorización. Los permisos, licencias y demás requisitos que correspondan continúan dependiendo de las normas aplicables a cada obra y actividad.

Lo que cambió con esta resolución es la validez de los cobros incluidos en los numerales señalados por la Suprema Corte. Por eso, no es correcto interpretar la sentencia como una eliminación general de los trámites para construir o instalar infraestructura.

La propia síntesis publicada por el Poder Judicial identifica de manera específica las normas que fueron invalidadas y el momento a partir del cual produce efectos la declaratoria.

Por qué el fallo es importante

La controversia constitucional fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal y terminó con una resolución favorable a la impugnación planteada. La Corte consideró procedente y fundada la Controversia Constitucional 57/2025 y declaró la invalidez de los numerales cuestionados de la legislación de ingresos de Juárez.

La publicación oficial de la sentencia correspondiente a la Controversia Constitucional 57/2025 identifica al ministro Arístides Rodrigo Guerrero García como autor del voto concurrente incorporado al expediente.

La diferencia entre un permiso para construir y un cobro establecido en la Ley de Ingresos es clave para interpretar el alcance del fallo. La resolución se refiere a los cobros contenidos en los numerales impugnados y no establece, por sí sola, una prohibición general para levantar construcciones en determinadas zonas.