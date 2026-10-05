En esta noticia Amazon pone a prueba su capacidad logística

Amazon empleará a más de 11,000 colaboradores temporales en México de cara a la temporada de fin de año, una de las épocas más activas del año para la empresa. El objetivo es poder absorber la demanda de consumo que comienza esta semana con cinco días de ofertas para sus miembros de Amazon Prime.

Estos empleados se suman a los más de 15,000 que tiene Amazon en todo México, de los cuales, 2,500 empleados laboran en el centro logístico ubicado en Tepotzotlán, que procesa el 50% de los pedidos de todo el país, pues tiene una capacidad para 12 millones de productos.

Las vacantes se concentran en Ciudad de México con más de 4,000, Monterrey con más de 3,000 y Guadalajara con más de 1,000, tres de las regiones con mayor presencia operativa de Amazon, con posiciones adicionales en sitios logísticos de todo el país.

Los roles temporales incluyen empleados de almacén, que reciben, surten, empacan, clasifican y envían los pedidos de los clientes, además de otros puestos de apoyo operativo que mantienen la red de Amazon funcionando durante la temporada alta.

Los empleos temporales fortalecen las operaciones logísticas de Amazon al equilibrar la carga de trabajo entre empleados permanentes y temporales para responder al aumento en la demanda de pedidos durante la temporada.

“Estos más de 11,000 empleos no se tratan solo de atender la demanda de fin de año: representan oportunidades reales para que las personas obtengan un salario competitivo, accedan a prestaciones superiores a la ley desde el primer día y adquieran experiencia en una de las redes logísticas más avanzadas del país”, afirmó Diego Méndez de la Luz, director general de operaciones de Amazon México, en un comunicado.

Amazon pone a prueba su capacidad logística

En la última década, la empresa ha expandido su red logística más de 30 veces y hoy llega a más de 500 ciudades del país, con el apoyo de más de 40 sitios operativos, tecnología avanzada y el talento de las personas que hacen posible cada entrega.

Este incremento se respalda con más de MXN $145,000 millones de pesos invertidos en México durante la última década.

En 2025, Amazon asegura que realizó más de 75 millones de entregas el mismo día o al día siguiente. La compañía tiene activa la opción de entrega el mismo día en 14 ciudades y al día siguiente en más de 80.

El marketplace ha apostado por entregas cada vez más rápidas, con opciones como Amazon now para entregas de productos frescos en 15 minutos y recientemente habilitó entregas en 24 horas desde Estados Unidos al centro de México.