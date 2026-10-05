Pese a que 3 de cada 10 empresas en México conocen las posibilidades de financiamiento y capital que ofrece el mercado bursátil, muy pocas logran debutar en las bolsas de valores pese a que casi nueve de cada 10 saben que existen las plazas bursátiles y las casas de bolsa, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas 2024.

Ángel Cabrera, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), señaló que esta brecha representa uno de los principales retos para ampliar la participación de las empresas en el mercado de valores y aprovecharlo como una alternativa para financiar su crecimiento.

“Casi 9 de cada 10 empresas saben que existen las bolsas de valores y las casas de bolsa, pero solo 3 de cada 10 conocen las posibilidades de financiamiento y de capital que ofrece este sector”, dijo Cabrera durante el timbrazo por la Educación Financiera celebrado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El funcionario destacó que conocer la existencia del mercado bursátil no significa necesariamente entender las alternativas que puede ofrecer a las empresas.

“La diferencia es importante, porque una cosa es saber que el mercado existe y otra muy distinta es entender lo que puede hacer por las personas y por una empresa”, señaló.

Actualmente, 124 empresas están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, aunque solo 35 son de mayor tamaño y concentran la liquidez del mercado mexicano. Además, se espera que este año se coloque la primera emisora simplificada en el mercado de deuda, figura que promete agregar nuevos jugadores y dinamizar al mercado.

Empresas desconocen cómo llegar a las bolsas de valores

La falta de conocimiento también se refleja entre las compañías que actualmente no participan en el mercado bursátil. De acuerdo con Cabrera, una de cada cuatro empresas que no participan en las bolsas de valores señala que no sabe cómo hacerlo, mientras que una proporción similar tiene reservas sobre la posibilidad de abrir su capital.

Para el presidente de la CNBV, estos datos muestran que la expansión del mercado de valores no depende únicamente de contar con instrumentos financieros e infraestructura, sino también de acercar sus mecanismos a las empresas y explicar de manera más sencilla las alternativas disponibles.

“Ampliar el mercado no depende sólo de contar con instrumentos adecuados o con una infraestructura financiera sólida. También requiere acercar al mercado a las personas y a las empresas”, afirmó.

Por ello, Cabrera señaló que las autoridades financieras y el sector privado deben trabajar para reducir las barreras de conocimiento que mantienen a empresas y personas alejadas del mercado de valores.

“La inclusión financiera es más que un fin en sí mismo. La inclusión financiera es un medio para que las personas administren mejor sus recursos, enfrenten imprevistos, construyan patrimonio y alcancen sus objetivos y para que las empresas encuentren alternativas para invertir, crecer y generar empleo”, dijo.

En el caso del mercado bursátil, consideró necesario que las instituciones financieras expliquen mejor sus productos y mecanismos para que más empresas puedan identificar cuándo la Bolsa puede ser una alternativa para financiar sus proyectos.

“Necesitamos también que el propio sector siga abriendo las puertas. Que explique mejor, que acerque sus productos y que haga más comprensible el mercado”, señaló.

Más inversionistas, más educación financiera

Respecto al número de cuentas en las 35 casas de bolsa autorizadas en el país, que al cierre de julio ascendieron a 27.7 millones, dijo que este incremento muestra el interés por participar en los mercados financieros; sin embargo, refirió que debe estar acompañado de educación financiera para que ayude a los nuevos inversionistas a evaluar alternativas, comprender riesgos y tomar decisiones con perspectiva de largo plazo.

“En otras palabras, no solo se trata de saber más sobre finanzas, se trata de tomar mejores decisiones financieras”, afirmó.

Este 5 de octubre se celebró el timbrazo por la Educación Financiera en la Bolsa Mexicana de Valores. El evento contó con la participación de Marcos Martínez, presidente de Grupo BMV; Jorge Alegría, director general de la BMV; Omar Mejía, subgobernador de Banxico; Álvaro García, presidente ejecutivo de la AMIB; Julio Cervantes, presidente de la Consar; y Gerardo Aparicio, director de la Escuela de la BMV.