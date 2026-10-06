Esta sería la segunda consulta en torno al T-MEC que realiza Estados Unidos.

En esta noticia T-MEC: Puntos a revisar

La Embajada Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) envió una nueva señal que abona a la incertidumbre sobre los plazos de revisión en torno al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y su futuro a largo plazo.

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El organismo que lidera Jamieson Greer lanzó el viernes pasado un anuncio de consulta pública previo al inicio de la revisión conjunta de 2027 del T-MEC.

La consulta fue convocada desde el Capitolio, en Washington, DC, que solicitó comentarios del público interesado sobre el funcionamiento del acuerdo trilateral.

En este sentido, la USTR convocará a una audiencia pública en el Congreso de Estados Unidos, con una fecha y lugar por definir.

La convocatoria para la consulta pública está abierta hasta el próximo 12 de enero a las 11:59 pm, hora del Este de Estados Unidos, es decir, dos horas más tarde que en el Centro de México.

Los interesados también podrán participar en las audiencias públicas de manera presencial.

T-MEC: Puntos a revisar

Mientras México y Estados Unidos llevan prácticamente todo el año en un proceso de revisión conjunta del acuerdo y han hablado de avances sustanciales en ambos lados de la frontera, el Congreso de Estados Unidos busca escuchar las inquietudes de los empresarios locales en torno al T-MEC, en torno a tres temas principales.

Operación e implementación general del tratado.

Problemas de cumplimiento de las reglas por parte de los países miembros.

Propuestas de acciones específicas para mejorar la competitividad y seguridad económica regional.

Sin embargo, esta no es la primera consulta pública convocada desde Estados Unidos sobre el T-MEC, pues en septiembre de 2025, el USTR emitió una convocatoria para revisar esencialmente los mismos temas. La consulta celebró audiencias públicas entre el 3 y el 5 de diciembre de 2025.

A partir de esas audiencias y consultas, Estados Unidos y México trazaron la agenda sobre la que se ha trabajado de marzo a la fecha, incluyendo cuatro reuniones bilaterales formales, a lo que se suman constantes comunicaciones telefónicas entre la Secretaría de Economía mexicana y la Embajada Comercial de Estados Unidos.

“El anuncio del inicio del proceso de consultas públicas previo a la celebración de la revisión conjunta del T-MEC en 2027 indica que la renovación del acuerdo por 16 años más no se concretará en el corto plazo”, advierte la consultora Ansley, liderada por Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior y parte del equipo del Gobierno Federal que realizó las negociaciones para la transición del TLCAN al T-MEC.

“Durante las consultas, es posible que se den a conocer los temas más importantes a tratar en la segunda revisión conjunta del T-MEC, así como la posición que las Partes del acuerdo adoptarán respecto de su renovación”, añadió la consultora.