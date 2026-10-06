En esta noticia Causas impulsadas por Dr. Simi

SimiCasa Museo, un espacio inaugurado en 2025 para contar la historia de Víctor González “Dr. Simi”, hizo la segunda entrega de donativos por un total de MXN $300,000 pesos a tres asociaciones civiles mexicanas.

Los recursos entregados provienen de la totalidad de las ganancias generadas por las entradas al museo y las ventas en su kiosco. La entrega estuvo encabezada por Víctor González Torres, fundador de Grupo Por Un País Mejor, y Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares.

Desde que abrió sus puertas el 1 de junio de 2025, SimiCasa Museo ha recibido a 122,327 visitantes, posicionándose como un punto de atracción dentro del circuito turístico de la Ciudad de México.

De acuerdo con los directivos, el propósito del recinto busca ir más allá de mostrar la trayectoria corporativa de la marca, convirtiendo cada boleto adquirido en un canal directo de financiamiento para organizaciones sin fines de lucro en todo el país.

Causas impulsadas por Dr. Simi

En esta ocasión, cada una de las tres instituciones seleccionadas recibió un apoyo económico de MXN $100,000 pesos.

Los apoyos fueron distribuidos en tres ejes de acción social: atención a adultos mayores, apoyo a personas con discapacidad y conservación ambiental.

En el primer eje se benefició al Patronato del Asilo de Ancianos San Vicente de Paúl de La Paz, A.C., en Baja California Sur. En el segundo a Ver Autismo, A.C., ubicada en el estado de Veracruz y en el último a la organización Amigos de Isla Contoy, A.C., en Quintana Roo.

Montserrat Castillo, presidenta y representante legal de la Asociación Ver Autismo, A.C. dijo que con los recursos seguirán ayudando a cientos de familias veracruzanas con educación especializada para niños y jóvenes con autismo.

“Con estos 100,000 pesos vamos a poner paneles solares, porque en Veracruz no tener clima es una cosa terrible y nuestros niños trabajando cómodamente aprenden más”, dijo durante la entrega del donativo.

Por su parte, la bióloga Catalina Galindo, directora de Amigos de Isla Contoy, A.C, declaró que este donativo se destinará a continuar con su exhibición para que los niños, los jóvenes, los adultos y los universitarios conozcan las maravillas de la Reserva Natural del Mar Caribe.

“En los dos o tres últimos años, gracias al apoyo, hemos registrado 37 nuevas especies de aves en la isla. También tenemos el monitoreo de las tortugas marinas (...); resguardamos sus nidos, los cambiamos de lugar porque anidan muy cerca de la orilla y a veces se les inundan”, señaló Galindo sobre el impacto del donativo.