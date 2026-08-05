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La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario escolar 2026-2027 para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.
El documento establece que las vacaciones de invierno comenzarán el 21 de diciembre de 2026. El periodo oficial de receso terminará el 5 de enero de 2027, mientras que el 6 de enero será un día de suspensión de labores docentes.
Por ese motivo, los estudiantes regresarán a las aulas el jueves 7 de enero de 2027.
Cuándo comienzan y terminan las vacaciones de invierno
El primer periodo de receso escolar del ciclo 2026-2027 abarcará del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, según el calendario publicado por la SEP el 15 de julio de 2026.
Aunque el receso oficial termina el 5 de enero, las clases tampoco se impartirán el miércoles 6 de enero porque esa fecha figura como suspensión de labores docentes.
Las fechas centrales son:
- Inicio del receso: lunes 21 de diciembre de 2026.
- Fin del receso oficial: martes 5 de enero de 2027.
- Suspensión de labores docentes: miércoles 6 de enero.
- Regreso a clases: jueves 7 de enero de 2027.
Desde el inicio del receso hasta el regreso a las aulas transcurrirán 17 días naturales consecutivos sin clases, al contar del 21 de diciembre al 6 de enero inclusive.
En el ciclo 2025-2026, el receso de invierno fue más largo: el descanso comenzó el 22 de diciembre y finalizó el 12 de enero. En este contexto, las próximas vacaciones de invierno serán más cortas.
Cómo será el calendario escolar 2026-2027
El calendario de educación básica tendrá 185 días de clases y será aplicable en las 32 entidades de México. El ciclo comenzará el 31 de agosto de 2026 y finalizará el 9 de julio de 2027.
La SEP también programó ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar y un segundo periodo de receso, previsto del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.
Las preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria correspondientes al ciclo 2027-2028 se realizarán del 2 al 12 de febrero de 2027.