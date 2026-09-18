El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Gobierno Federal propusieron formalmente ampliar los límites de ingresos del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) y permitir el reingreso de los contribuyentes que previamente superaron dichos topes. Esta iniciativa fiscal, enviada al Congreso dentro del Paquete Económico, busca incorporar a más de 1.6 millones de micronegocios y PyMEs a la formalidad.

Entre las medidas centrales destacan elevar el tope anual para personas físicas a 5 millones de pesos y para personas morales a 50 millones , ofreciendo además un esquema flexible para regresar al régimen y nuevas facilidades en el pago de impuestos.

Oficial | El Gobierno de México propone ampliar los límites del RESICO y permitir el reingreso de ciertos contribuyentes

¿Cuáles son los nuevos límites de ingresos propuestos para personas físicas y morales?

Uno de los cambios más esperados dentro de la iniciativa enviada al Congreso contempla una expansión directa en los topes máximos permitidos para mantenerse dentro del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Según los detalles de los reportes económicos del Gobierno de México:

Para las personas físicas, el umbral de ingresos anuales permitidos pasaría de 3.5 millones a 5 millones de pesos.

Para las personas morales constituidas exclusivamente por personas físicas, el límite tope se incrementaría de manera notable, subiendo de 35 millones a 50 millones de pesos.

¿Cómo funcionará el reingreso al RESICO tras superar los topes establecidos?

Históricamente, la normativa estipulaba que cualquier contribuyente que rebasara los límites de ingresos perdía de forma definitiva su derecho a tributar en el régimen simplificado.

Sin embargo, la nueva propuesta introduce una alternativa flexible: aquellos contribuyentes que hayan excedido los topes podrán cumplir con sus obligaciones bajo el régimen general durante el ejercicio en curso, con la posibilidad legal de solicitar y concretar su reingreso al RESICO al inicio del siguiente ejercicio fiscal, siempre y cuando se mantengan al corriente con sus obligaciones fiscales.

Beneficio exclusivo para RESICO: exención de declaración anual, pero no mensual. Fuente: Shutterstock.

¿Qué otras facilidades fiscales e incentivos contempla el Paquete Económico?

Además de la ampliación de techos y el reingreso, el proyecto fiscal anunciado incluye apoyos específicos orientados a optimizar la carga administrativa de las MiPyMEs y del sector primario:

IVA opcional al 7% : se propone que tanto personas físicas como morales puedan optar por pagar el Impuesto al Valor Agregado aplicando una tasa directa del 7% sobre lo efectivamente cobrado, simplificando los cálculos mensuales sin el desglose tradicional del IVA acreditable, tal como señala la propuesta de la Ley de Ingresos.

Sector primario : la exención para actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras se ajusta para reflejar mayores beneficios en el cobro efectivo.

Depreciación acelerada: para las personas morales ubicadas en el rango superior de ingresos, se duplican los porcentajes de deducción de inversiones en activos fijos como equipo de cómputo y transporte, según detalla Tax Today Mexico.

¿En qué estado está la propuesta del gobierno mexicano?

Toda la serie de modificaciones planteadas por el SAT y la administración de Sheinbaum se encuentra actualmente en manos del Congreso de la Unión. Vale destacar que estas medidas forman parte de una iniciativa sujeta a la discusión, dictaminación y votación formal de ambas cámaras legislativas.