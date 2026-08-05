Grupo Carso, conglomerado vinculado al empresario Carlos Slim, informó el pasado 16 de julio que alcanzó un acuerdo vinculante con TotalEnergies EP México para adquirir su participación en el Bloque 30.

El área petrolera se encuentra en aguas someras de México, dentro de la Cuenca Salina del Istmo, y contiene el descubrimiento y yacimiento KAN. La participación que Carso acordó comprar equivale al 30% del bloque.

La operación representa una nueva inversión de Grupo Carso en el sector de exploración y extracción de hidrocarburos. No obstante, el acuerdo corresponde a una participación minoritaria en un proyecto específico y no respalda la afirmación de que Carlos Slim busque controlar la energía de México.

Qué participación comprará Grupo Carso

Grupo Carso acordó adquirir la totalidad de la participación que TotalEnergies EP México posee en el Bloque 30. La compra se realizará mediante Mx Dlta Nrg 1, subsidiaria de Zamajal.

La operación todavía está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones y a la obtención de las autorizaciones gubernamentales correspondientes.

De concretarse, la participación quedará distribuida de la siguiente manera:

Mx Dlta Nrg 1: 30%.

Harbour Energy: 70%.

Operador del bloque: Harbour Energy.

Activo contenido en el bloque: descubrimiento y yacimiento KAN.

Harbour Energy conservará la participación mayoritaria y continuará a cargo de la operación del proyecto.

Imagen generada con Gemini AI

Cómo es el Bloque 30 del Golfo de México

El Bloque 30 corresponde a un Contrato de Producción Compartida para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras de México.

De acuerdo con la información difundida por Grupo Carso, el área presenta estas características:

Superficie total: 30,5 kilómetros cuadrados.

Profundidad de los pozos: entre 3.300 y 3.750 metros.

Tirante de agua: entre 40 y 50 metros.

Objetivo del contrato: exploración y extracción de aceite ligero.

Fecha de adjudicación: abril de 2018.

El bloque fue adjudicado mediante una licitación pública internacional. El comunicado de la empresa identifica a Harbour Energy como operador y titular del 70%, mientras que TotalEnergies posee el 30% que Grupo Carso acordó adquirir.

Cómo queda el panorama energético

El acuerdo no convierte a Grupo Carso en propietario de la totalidad del Bloque 30. La empresa adquirirá únicamente el 30% que pertenece a TotalEnergies, mientras Harbour Energy conservará la mayoría y seguirá operando el proyecto.

De concretarse la compraventa, Grupo Carso sustituirá a TotalEnergies como titular del 30% del Bloque 30. Harbour Energy mantendrá el 70% restante y continuará como operador, una vez que se obtengan las autorizaciones necesarias.