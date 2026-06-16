En esta noticia
Con el objetivo de enriquecer el acceso a la Educación Media Superior, la Secretaría de Educación Pública, SEP, ha establecido la construcción de 130 Ciberbachilleratos para el año 2026. Esta iniciativa está destinada a ofrecer opciones flexibles a comunidades que carecen de escuelas cercanas, con el fin de reducir los traslados, costos y riesgos que enfrentan las familias mexicanas.
La SEP ha introducido un nuevo modelo educativo que transforma la asistencia convencional a clases al integrar la tecnología con el acompañamiento académico, lo cual permitirá que la educación del bachillerato no dependa únicamente de la asistencia diaria a los planteles escolares.
Un modelo educativo flexible y accesible para más mexicanos
Mario Delgado Carrillo declaró que “la creación de 130 Ciberbachilleratos para el año 2026 constituirá un avance significativo en la ampliación del acceso a la Educación Media Superior”, particularmente en comunidades que anteriormente carecían de instituciones educativas en las proximidades.
El secretario enfatizó que esta propuesta se alinea con el compromiso del presidente de asegurar que “ningún joven quede sin la oportunidad de estudiar a causa de la carencia de espacios educativos”, priorizando modelos que se centran en la tecnología y en la cercanía con la comunidad.
Menos desplazamientos, más oportunidades académicas para los estudiantes
El secretario de la SEP indicó que los estudiantes tendrán la oportunidad de cursar alguna de las “15 nuevas carreras del Sistema Nacional del Bachillerato”, en función de su ubicación, promoviendo así una formación que sea relevante y acorde a las realidades de cada región.
Uno de los ejes centrales, según lo expresó Delgado Carrillo, es la ubicación estratégica de los planteles educativos, con el fin de garantizar que la educación “no implique riesgos ni gastos excesivos para las familias”, lo que permitirá reducir los trayectos largos y mejorar las condiciones de vulnerabilidad.
Educación integral para el desarrollo comunitario
El titular de la SEP subrayó que los Ciberbachilleratos estarán equipados con espacios destinados a la cultura y el deporte, ya que “la educación integral trasciende el aula” y promueve la creatividad, la convivencia y la identidad comunitaria entre los jóvenes.
Finalmente, el comunicado de la SEP enfatizó que estos centros pretenden transformarse en puntos de encuentro social, dado que “combinan tecnologías digitales con apoyo académico”, favoreciendo la equidad educativa y el desarrollo local en el marco del Plan Integral 2026.