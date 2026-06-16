El Gobierno informó: "Más escuelas y más oportunidades para las y los jóvenes con 130 Ciberbachilleratos en 2026".

Con el objetivo de enriquecer el acceso a la Educación Media Superior, la Secretaría de Educación Pública, SEP, ha establecido la construcción de 130 Ciberbachilleratos para el año 2026. Esta iniciativa está destinada a ofrecer opciones flexibles a comunidades que carecen de escuelas cercanas, con el fin de reducir los traslados, costos y riesgos que enfrentan las familias mexicanas.

La SEP ha introducido un nuevo modelo educativo que transforma la asistencia convencional a clases al integrar la tecnología con el acompañamiento académico, lo cual permitirá que la educación del bachillerato no dependa únicamente de la asistencia diaria a los planteles escolares.

El módulo propedéutico, obligatorio para quienes concluyan el registro, se cursará del 12 al 21 de enero de 2026 Gobierno de México

Un modelo educativo flexible y accesible para más mexicanos

Mario Delgado Carrillo declaró que “la creación de 130 Ciberbachilleratos para el año 2026 constituirá un avance significativo en la ampliación del acceso a la Educación Media Superior”, particularmente en comunidades que anteriormente carecían de instituciones educativas en las proximidades.

Convocatoria Generación 84 de Prepa en Línea-SEP, mediante la cual las y los mexicanos dentro y fuera del país Gobierno de México

El secretario enfatizó que esta propuesta se alinea con el compromiso del presidente de asegurar que “ningún joven quede sin la oportunidad de estudiar a causa de la carencia de espacios educativos”, priorizando modelos que se centran en la tecnología y en la cercanía con la comunidad.

Menos desplazamientos, más oportunidades académicas para los estudiantes

El secretario de la SEP indicó que los estudiantes tendrán la oportunidad de cursar alguna de las “15 nuevas carreras del Sistema Nacional del Bachillerato”, en función de su ubicación, promoviendo así una formación que sea relevante y acorde a las realidades de cada región.

Uno de los ejes centrales, según lo expresó Delgado Carrillo, es la ubicación estratégica de los planteles educativos, con el fin de garantizar que la educación “no implique riesgos ni gastos excesivos para las familias”, lo que permitirá reducir los trayectos largos y mejorar las condiciones de vulnerabilidad.

Educación integral para el desarrollo comunitario

El titular de la SEP subrayó que los Ciberbachilleratos estarán equipados con espacios destinados a la cultura y el deporte, ya que “la educación integral trasciende el aula” y promueve la creatividad, la convivencia y la identidad comunitaria entre los jóvenes.

Finalmente, el comunicado de la SEP enfatizó que estos centros pretenden transformarse en puntos de encuentro social, dado que “combinan tecnologías digitales con apoyo académico”, favoreciendo la equidad educativa y el desarrollo local en el marco del Plan Integral 2026.