Con el objetivo central de proteger alrededor de 350,000 empleos nacionales, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, han presentado el Paquete Arancelario que entrará en vigencia a partir del próximo año.

La medida pone el foco sobre industrias donde se detectaron precios por debajo de la referencia internacional y apunta a modificar las reglas de competencia para ciertos productos que ingresan al país.

Si bien el anuncio no se presentó como una sanción directa ni como un cierre de mercados, las autoridades explicaron que se trata de una herramienta preventiva, diseñada para corregir distorsiones en los precios y proteger sectores productivos que hoy enfrentan desventajas frente a importaciones más baratas.

A partir de 2026, algunos países pagarán aranceles en México. (Foto: Archivo)

Paquete Arancelario 2026: qué países pagarán aranceles y por qué

De acuerdo con lo informado, los aranceles no estarán dirigidos a un país específico. Se aplicarán a importaciones provenientes de naciones con las que México no tiene Tratado de Libre Comercio vigente y se regirán bajo criterios técnicos de competencia comercial.

¿Qué países sin TLC con México podrían verse alcanzados?

Rusia

Corea del Sur

China

India

Indonesia

Brasil

Tailandia

Ucrania

Turquía.

En función de la confirmación que brindaron las autoridades, se aclaró que la medida busca garantizar condiciones de competencia más equitativas.

¿Desde qué fecha aplica el Paquete Arancelario y cómo funcionará?

Este ajuste relevante en la política comercial de México ya tiene fecha y lineamientos generales, aunque todavía existen puntos que generan algunas dudas al respecto.

La administración federal confirmó que el Paquete Arancelario 2026 comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026 . El enfoque estará puesto en sectores estratégicos, como el textil y el automotriz, aunque no serán los únicos alcanzados.

El esquema no establece aranceles por país o por producto de manera directa, sino por sectores industriales. Según explicó Ebrard, el criterio es proteger industrias instaladas en México, independientemente del origen del bien importado.

¿Cuáles son las industrias incluidas en el Paquete Arancelario 2026?

El Paquete Arancelario abarca 17 sectores industriales clave para la economía nacional. Entre ellos se encuentran autopartes, automotriz de autos ligeros, vestido, plástico, siderúrgico y electrodomésticos.

También se incluyen juguetes, textil, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, aluminio, remolques, vidrio y productos como jabones, perfumes y cosméticos . La medida se aplicará de forma sectorial y gradual.

Desde la Secretaría de Economía insistieron en que el objetivo no es afectar el comercio, sino equilibrar condiciones y preservar el empleo industrial en México a partir del próximo año.