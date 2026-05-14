El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Banco de Seguros del Estado (BSE) crearon el Observatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para fortalecer las políticas de prevención, seguridad y salud laboral. Esta herramienta permitirá obtener información en tiempo real de siniestros, adoptar medidas inmediatas y prevenir riesgos para preservar la vida de los trabajadores, quienes sufren unos 40 mil accidentes laborales por año, explicó el ministro de Trabajo, Juan Castillo. En este Observatorio Nacional de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales participan varios organismos del Estado, organizaciones sindicales y cámaras empresariales, con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral y mejorar la cultura de la prevención. El ministro Castillo, explicó que esta coordinación interinstitucional procura atender un gran problema que tiene Uruguay: que haya casi 40 mil accidentes laborales por año, una cifra que preocupa a las autoridades porque se mantiene estable en los últimos tres años. Castillo consideró fundamental llegar a los trabajadores con información, que conozcan sus derechos, y que el sector empleador tenga conocimiento de sus obligaciones para evitar accidentes laborales. El ministro indicó que se han recorrido ámbitos laborales de todo el territorio nacional, procurando forjar el manejo de la prudencia en el uso de herramientas en el trabajo. Explicó que los sectores de la construcción y el trabajo rural registran altos niveles de siniestralidad. En otras áreas los accidentes son de menor intensidad, pero no quiere decir que no sucedan, aclaró. En este contexto, Castillo explicó que el observatorio es una herramienta que permite tener información en tiempo real de los siniestros laborales, tomar las medidas inmediatas y buscar la forma de prevenir los riesgos existentes y el cuidado de la vida. Por su parte, el presidente del BSE, Marcos Otheguy, coincidió con el ministro Castillo en el compromiso desde el inicio de este período de gobierno. En ese sentido, dijo que se definieron una serie de acciones que ya se concretaron o están en proceso: ✔ Desplegar una campaña de bien público sobre prevención, que estuvo activa durante 2025. ✔ Poner énfasis en la prevención. En el segundo semestre de 2026 se realizará un seminario internacional dirigido a prevencionistas. ✔ Instalar un observatorio, que se concreta con este acuerdo. Otheguy recordó que cuando se desmonopolizaron los seguros se mantuvo el monopolio de seguros de siniestros laborales y enfermedades profesionales. Destacó que se trata de una política social en Uruguay y no de un negocio. El jerarca señaló que gestionarlo de esa forma, apostando a la excelencia, le permite a Uruguay contar con un hospital de referencia en América Latina, acreditado a nivel internacional. Puso como ejemplo de avance lo realizado con el colectivo de trabajadores que se desempeñan como delivery, que tienen alto nivel de siniestralidad, y que ahora son comprendidos por los seguros de accidentes laborales. Otheguy aprovechó la instancia para destacar que, a 115 años de fundado, el Banco de Seguros del Estado es líder en el mercado asegurador del país, cubriendo casi el 70%, y compite con más de 15 aseguradoras privadas. En 2025 transfirió más de 75 millones de dólares a Rentas Generales, dijo. La ministra interina del Interior, Gabriela Valverde, remarcó la importancia de la cooperación y de hacerlo en base a evidencia. Aseguró que la gestión y el desarrollo humano están siendo robustecidos en su cartera con la creación de la Dirección de Bienestar Laboral y Psicosocial y la creación de la Comisión de Salud y Seguridad Laboral junto a los sindicatos policiales. Indicó que se brindará la información de los trabajadores policiales a este nuevo observatorio. En tanto, el ministro interino de Defensa Nacional, Joel Rodríguez, consideró que este observatorio fortalecerá una política pública que se lleva a cabo hace tiempo para proteger a los trabajadores. El jerarca recordó que el Ministerio de Defensa tiene unos 30 mil trabajadores civiles y militares, muchos de ellos con tareas que implican alto riesgo por eso la prevención es de particular atención para esta administración.