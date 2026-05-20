El incremento de hasta 70% en honorarios médicos y costos hospitalarios entre 2020 y 2024 puso presión sobre la viabilidad y sostenibilidad del seguro de gastos médicos en México, lo que explicó el aumento constante en las primas, particularmente para personas mayores de 65 años, advirtieron actuarios expertos durante el Foro sobre Seguros Médicos y Adultos Mayores en México realizado en la Universidad Anáhuac.

Los especialistas señalaron que mientras la inflación acumulada en ese periodo rondó niveles cercanos a 30%, los costos médicos crecieron muy por encima de la inflación general, elevando el costo del riesgo para las aseguradoras.

“El seguro médico no debe verse como un gasto, sino como una herramienta de protección patrimonial”, expusieron los expertos durante el encuentro.

El análisis actuarial presentado reveló que el costo médico de un asegurado mayor de 65 años pudo ser hasta seis veces superior al de una persona de entre 25 y 44 años, debido a la mayor prevalencia de enfermedades crónicas, hospitalizaciones frecuentes y tratamientos complejos.

Los actuarios afirmaron que este grupo poblacional concentró simultáneamente la mayor morbilidad, hospitalización y costo relativo tanto en el sistema público como en el privado.

Adultos mayores presionan las primas de los seguros

Durante el foro, los especialistas explicaron que bajo el principio de mutualidad, la combinación de alta frecuencia de siniestros y eventos de alta severidad incrementó significativamente el costo del riesgo para las aseguradoras.

Entre los principales desafíos identificaron la baja penetración de los seguros médicos, mutualidades pequeñas, sumas aseguradas ilimitadas, abuso del seguro, aseguramiento de personas enfermas, sobreutilización de servicios médicos y falta de mecanismos de compensación de largo plazo.

También señalaron que el acceso a mayor información por parte de los asegurados generó nuevos retos para el diseño y administración de los productos.

Los expertos recordaron que el Artículo 4° Constitucional establece que la salud es responsabilidad del Estado y destacaron que los países con mejores resultados en atención a adultos mayores operaron bajo esquemas de colaboración público-privada.

Proponen seguros híbridos y modelos con ahorro

Como parte de las propuestas para hacer sostenible el sistema, los actuarios plantearon modelos híbridos de seguros que combinaran coberturas limitadas reinstalables anualmente con componentes de ahorro.

También propusieron seguros médicos con ahorro, mediante los cuales los asegurados acumularan recursos para financiar parte del incremento de las primas en edades avanzadas.

Otras alternativas incluyeron productos indemnizatorios, seguros con límites y sublímites de responsabilidad, redes médicas cerradas y deducibles más altos para contener la volatilidad y el crecimiento de las primas.

Además, sugirieron migrar hacia un ecosistema integral de salud apoyado en prevención, telemedicina, inteligencia artificial y analítica predictiva, con el objetivo de transformar al seguro de un simple pagador de siniestros a un coordinador de salud.

Actuarios plantean incentivos fiscales

En materia fiscal y regulatoria, los especialistas propusieron incentivos para adultos mayores, como tasa cero de IVA en primas de seguros médicos y deducibilidad total en ISR para primas y aportaciones de ahorro destinadas a salud.

Asimismo, revisaron experiencias internacionales donde se implementaron modelos de cobertura más accesibles y sostenibles mediante subsidios, prevención, integración de servicios y participación activa del Estado.

Los especialistas concluyeron que el futuro del seguro médico en México dependerá de su capacidad para evolucionar hacia un modelo integral de gestión de salud, prevención y acompañamiento financiero ante el envejecimiento poblacional.

En el encuentro participaron los actuarios Luis Huerta, Pedro Aguilar, Dolores Armenta, Jorge Barba, Ricardo Casares, Eduardo Lara, Mabel Marrón, Froylan Puente, Martín Quezada, Patricia Quintero y Jorge Rendón.