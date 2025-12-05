Los científicos de la NASA anticipan un eclipse anular el 17 de febrero de 2026, visible en la Antártida y parcialmente en África, Sudamérica y los océanos principales, describiéndolo como una oportunidad única ofrecida por la naturaleza.

Asimismo, la NASA también confirma un eclipse total el 12 de agosto de 2026, que atravesará Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una zona de Portugal, destacando que “esto es posible gracias a la alineación casi perfecta del Sol y la Luna”.

Según la NASA, la Luna se aleja de la Tierra 3,8 centímetros por año, y cuando supere los 23.500 kilómetros adicionales, “se verá demasiado pequeña para cubrir el Sol”, subrayando la importancia científica de estos eventos excepcionales.

El cielo se oscurece: cuando la ciencia roza la profecía

El fenómeno astronómico luminoso descrito por la NASA para los eclipses de 2026 recuerda antiguas advertencias bíblicas donde el cielo se oscurece y los astros pierden brillo, provocando inquietud y fascinación colectiva.

El mundo y las profecías

El tono crepuscular de un eclipse anular coincide con pasajes donde el sol deja de iluminar y la luna no brilla, reflejando una coincidencia simbólica entre observación astronómica y lenguaje profético ancestral.

“El sol se oscurecerá apenas salga, y la luna no brillará”, declara Isaías, evocando el mismo fenómeno que la NASA describe como una sombra temporal generada por la posición orbital de la Luna.

Señales en lo alto: ecos de antiguos anuncios apocalípticos

La sombra profunda anunciada para el eclipse total de agosto evoca visiones apocalípticas donde el día se vuelve noche, generando interpretaciones espirituales que trascienden la explicación científica del suceso.

Muchas tradiciones leen estos oscurecimientos como advertencias simbólicas, mientras la astronomía los define como patrones orbitales previsibles y estudiados desde hace siglos por observatorios y agencias espaciales.

“Cuando yo te destruya, haré que el cielo se oscurezca y se apaguen las estrellas; cubriré con nubes el sol y la luna no brillará más”, afirma Joel en el artículo 32 versículo 7, que son versos frecuentemente asociados a grandes fenómenos celestes como los eclipses.

Eclipses 2026

“Las estrellas y constelaciones del cielo dejarán de dar su luz; el sol se oscurecerá apenas salga, y la luna no brillará”, indica la Biblia en Isaías 13:10

El eclipse de luna: otra señal en el firmamento

Los eclipses lunares complementan el ciclo de sombras celestes, mostrando un enrojecimiento temporal que ha inspirado relatos místicos y explicaciones científicas sobre la refracción de la luz terrestre en la atmósfera.

Aunque completamente comprendido por la física moderna, el enrojecimiento lunar continúa despertando interpretaciones que lo vinculan con eras de cambio, reforzando su presencia simbólica en culturas antiguas.

“Tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz...”, cita Hechos, reflejando la impresión visual de un eclipse lunar total observado desde la Tierra.