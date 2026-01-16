México y EU refuerzan la colaboración bilateral para combatir el lavado de dinero y la delincuencia organizada.

En esta noticia ¿Qué trataron en la primera mesa?

México y Estados Unidos lideraron la instalación de la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG), que incluye la participación de autoridades de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay.

La (TOC-WG) es impulsada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como la Financial Crimes Enforcement Network, en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

México y EU refuerzan la colaboración bilateral para combatir el lavado de dinero y la delincuencia organizada. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Este organismo opera bajo un esquema de coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), orientado a fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y la afectación de las estructuras financieras de la delincuencia organizada transnacional.

La primera reunión presencial se realizó el 12 y 13 de enero de este año, mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado la solicitud al gobierno de Claudia Sheinbaum, para que México genere mejores resultados en el combate a la delincuencia organizada, especialmente en materia de tráfico de drogas.

De acuerdo con el diario New York Times, Washington busca que miembros de su Ejército, o bien, oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) acompañen a la milicia mexicana en operativos contra presuntos laboratorios de fentanilo en territorio mexicano.

Fuentes anónimas dijeron al diario que la propuesta de Washington al gobierno mexicano es que las fuerzas estadounidenses participen en redadas a los narcolaboratorios. Las misiones estarían a cargo de las autoridades mexicanas, que dirigirían la misión, tomarían decisiones en momentos clave de los operativos y las tropas de Estados Unidos se limitarían a brindar apoyo, inteligencia y asesoramiento en primera línea.

Este viernes, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que ya hay resultados en materia de combate al tráfico de drogas y exigió “respeto mutuo y responsabilidad compartida”, además del respeto a nuestras soberanías.

“Hay resultados muy contundentes de la cooperación conjunta, y del trabajo que ha estado haciendo México, tres resultados; el primero, reducción del 50% de las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos, es decir Estados Unidos, CBP, da unos datos, dice, la incautación que se hace en Estados Unidos cercano a la frontera con México se ha reducido 50%, ¿por qué se han reducido esas incautaciones?, porque las estamos haciendo las incautaciones en México”, aseguró la primera mandataria.

El segundo resultado es que en México se han incautado cerca de 320 toneladas de droga, que incluye fentanilo, cocaína, metanfetaminas, al tiempo que dijo que la tercera es la disminución de homicidios dolosos de 40%.

¿Qué trataron en la primera mesa?

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detalló que en la primera reunión, las delegaciones participantes expusieron tipologías relevantes de lavado de dinero vinculadas con organizaciones delictivas, incluyendo redes de facilitadores y cómplices, ingresos y medios de pago alternativos, activos virtuales y sus prestadores de servicios, actividades vulnerables tradicionales y esquemas asociados a delitos en el sector de hidrocarburos, lo que permitió identificar patrones comunes y áreas de oportunidad para fortalecer la detección, el análisis y la acción coordinada a nivel internacional.