La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un ambicioso proceso de modernización del servicio eléctrico en México, centrado en la incorporación de medidores inteligentes con tecnologías como Bluetooth e Inteligencia Artificial. El objetivo es mejorar la eficiencia del suministro y ofrecer un mayor control sobre el consumo. Este cambio forma parte de una transformación más amplia hacia redes eléctricas inteligentes, capaces de detectar fallas y optimizar el servicio en tiempo real. La iniciativa promete modificar la relación de los usuarios con el consumo energético en el país. Los nuevos medidores inteligentes de la CFE incorporan Bluetooth, lo que permite a los usuarios consultar su consumo eléctrico desde el celular y tener mayor control del gasto. A diferencia de los equipos tradicionales, registran el consumo en tiempo real, facilitando un monitoreo más preciso y la posibilidad de ajustar hábitos para ahorrar. Además, integran Inteligencia Artificial para analizar patrones de uso, ofrecer recomendaciones personalizadas y mejorar la eficiencia del servicio. La Comisión Federal de Electricidad no solo moderniza los medidores, sino que también impulsa redes eléctricas inteligentes (smart grids) con sensores y sistemas automatizados en toda su infraestructura. Estas redes pueden detectar fallas en tiempo real y, en algunos casos, corregirlas de forma automática, lo que reduce interrupciones y mejora la confiabilidad del suministro. Además, la digitalización permite gestionar la energía de forma más eficiente, en un contexto de creciente demanda eléctrica en el país. La incorporación de inteligencia artificial en el sistema eléctrico marca un cambio estructural en la gestión de la energía, ya que permite anticipar fallas y optimizar la distribución del servicio. Además, habilita una mayor personalización del consumo, con acceso a datos detallados para que los usuarios tomen decisiones más informadas. En este contexto, la CFE avanza en la digitalización del sistema eléctrico con medidores inteligentes, redes automatizadas e IA, dando inicio a una nueva etapa en el sector energético.