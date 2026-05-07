Miles de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en México tendrán que prepararse para un apagón masivo que impactará temporalmente tanto a viviendas como a negocios de un estado particular El corte del suministro eléctrico que programó el organismo gubernamental para la jornada del jueves 7 de mayo mantiene en alerta a las comunidades ante las interrupciones y afectaciones que provocará este accionar durante el transcurso del día. La CFE confirmó que el jueves 7 de mayo realizará un apagón programado en municipios de la sierra de Sonora. El corte iniciará a las 6:30 horas y concluirá alrededor de las 13:00 horas, por lo que algunas zonas permanecerán hasta siete horas sin electricidad. Los municipios afectados por este apagón son: Además, las comunidades que tendrán suspensión del servicio eléctrico serán: La empresa explicó que estas interrupciones forman parte de trabajos de mantenimiento preventivo, y que este tipo de maniobras permiten que los técnicos trabajen de manera segura sobre las líneas y equipos eléctricos para reforzar la estabilidad del suministro en la región. Ante este tipo de cortes de luz, la CFE difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos y evitar problemas eléctricos cuando el servicio vuelva a restablecerse. Entre las medidas sugeridas se encuentran desconectar aparatos electrónicos unos minutos antes del inicio del apagón y esperar al menos 10 minutos después de que regrese la energía para volver a encenderlos. También se aconseja mantener cargados los celulares y abrir el refrigerador solo en casos necesarios para conservar la temperatura de los alimentos durante el corte. Estas son algunas recomendaciones difundidas para los usuarios afectados: La CFE recordó que, si después del horario informado la energía no vuelve en alguna vivienda o comercio, los usuarios pueden comunicarse directamente al número 071 para realizar el reporte correspondiente.