Este domingo, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoTauro podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Es posible que hoy te alcance, de alguna manera, la consecuencia de un acto que realizaste en el pasado y que no fue muy positivo, quizá porque estaba cargado de rencor o de malas energías. Prepárate, porque notarás que lo que ocurra estará relacionado. Tauro, hoy el amor fluye con serenidad y habrá buenas oportunidades para fortalecer vínculos. Tu compatibilidad destacada del día es con Virgo, ideal para armonía y apoyo mutuo. Tauro, hoy tu suerte en el trabajo estará condicionada por las consecuencias de un acto pasado; si asumes responsabilidad, sueltas el rencor y reparas, la energía se pondrá de tu lado. Tauro cuida su salud con rutinas estables: dieta equilibrada sin excesos, sueño reparador y ejercicio constante que relaje cuello y espalda. Hidrátate, reduce el estrés con contacto con la naturaleza y realiza chequeos periódicos. Respira y observa antes de responder. Asume tu parte y repara lo posible. Actúa con calma y buena intención. En un entorno cambiante, la consulta diaria del horóscopo se consolida como un hábito útil para anticipar escenarios y tomar mejores decisiones, una lectura breve que, cada mañana, orienta el rumbo personal.