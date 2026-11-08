Tren Maya presentó sus seis categorías en las tarifas, entre ellas, la premier nacional.

El Tren Maya cuenta con seis categorías de tarifas que determinan el tipo de boleto que deben adquirir los pasajeros antes de viajar por el sureste de México. La clasificación depende de factores como la nacionalidad, el lugar de residencia, la clase de servicio elegida y si el viajero pertenece a alguno de los grupos que reciben tarifas especiales.

De acuerdo con la información difundida por el servicio ferroviario del Tren Maya, existen opciones Premier Nacional, Premier Internacional, Nacional, Internacional, Local y Especial.

Por ello, antes de comprar un boleto, es importante identificar cuál corresponde a cada pasajero, ya que las condiciones cambian según el perfil del viajero. “Elige tu tarifa y prepara tu viaje”, agergó Tren Maya en su comunicación.

En caso de tener que hacer un cambio ya que no era tu categoría o por cualquier otro aspecto, puedes consultar con las líneas del Tren Maya. Tren Maya

Tren Maya: categorías de las tarifas

El Tren Maya divide sus tarifas en seis categorías, con opciones para turistas extranjeros, personas mexicanas, residentes de los cinco estados por donde pasa la ruta y grupos específicos que pueden acceder a precios preferenciales.

Estas son las modalidades que deben conocer los viajeros:

Premier Internacional : dirigida a personas extranjeras que desean viajar en Clase Premier. Ofrece una experiencia superior para quienes visitan México desde otros países.

Premier Nacional : corresponde a personas mexicanas que eligen viajar en Clase Premier, con mayor comodidad durante el recorrido.

Internacional: pensada para visitantes extranjeros que viajan por el sureste mexicano.

Nacional : disponible para personas mexicanas y extranjeras que cuentan con residencia permanente en México.

Local : ofrece beneficios para personas mexicanas que viven en alguno de los cinco estados de la ruta: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán o Quintana Roo.

Especial: contempla tarifas preferenciales para personas adultas mayores con credencial INAPAM, personas con discapacidad, estudiantes, docentes, militares y personal de instituciones participantes.

La clasificación permite que los pasajeros identifiquen la modalidad que corresponde a su situación antes de completar la compra. Es importante considerar que la tarifa Premier se distingue por la clase de servicio, mientras que las categorías Nacional, Internacional y Local toman en cuenta la nacionalidad o residencia.

La clasificación permite que los pasajeros identifiquen la modalidad que corresponde a su situación antes de completar la compra. Tren Maya

¿Dónde y cómo comprar boletos para el Tren Maya?

Los pasajeros pueden adquirir sus boletos a través de diferentes canales de venta habilitados por el Tren Maya, tanto digitales como presenciales. Estas son las opciones disponibles:

Página web: ingresar al portal oficial de venta de boletos: https://reservas.ventaboletostrenmaya.com.mx/.

Aplicación móvil: descargar la aplicación Tren Maya, disponible para dispositivos iOS y Android.

WhatsApp: solicitar atención personalizada en el número +52 55 7200 0052.

Línea telefónica: comunicarse al +52 55 9771 1000 para recibir atención al usuario.

Taquillas: acudir a los puntos de venta presenciales.

Máquinas expendedoras: consultar las ubicaciones disponibles para comprar boletos.

Antes de realizar el pago, los viajeros deben verificar que seleccionaron la categoría tarifaria que les corresponde, así como la ruta, fecha y horario del recorrido.

Personas con credencial INAPAM puede elegir la categoría "Espcial" para las tarifas del Tren Maya. Tren Maya

¿Cómo cambiar la fecha o el asiento de un boleto del Tren Maya?

Quienes ya compraron un boleto también pueden solicitar modificaciones en su viaje, aunque existen condiciones diferentes para cambiar la fecha y para elegir otro asiento.

Cambio de fecha u horario

El Tren Maya permite solicitar un cambio de fecha u horario siempre que se realice con un mínimo de 48 horas de anticipación. Para iniciar el procedimiento, el pasajero debe enviar un correo a info@ventaboletostrenmaya.com.mx con los siguientes datos:

Imagen del boleto adquirido.

Número telefónico de contacto.

Nueva fecha y horario solicitados, sujetos a disponibilidad.

Esta modificación tiene un límite de un cambio por boleto. Además, debe conservarse la misma ruta y el mismo titular de la compra.

Cambio de asiento

Si el pasajero únicamente desea modificar el lugar asignado, puede hacerlo directamente desde el portal de venta de boletos, sin necesidad de solicitarlo por correo electrónico.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a https://reservas.ventaboletostrenmaya.com.mx/.

Seleccionar la sección Mi reserva.

Capturar el número de reserva (booking) o boleto y el número de celular registrado durante la compra.

Hacer clic en Buscar.

Seleccionar el boleto y elegir otro asiento, sujeto a disponibilidad.

Las políticas de cambios del Tren Maya aclara que no es posible modificar los datos de identificación oficial, el correo electrónico ni el número telefónico asociados a la compra. Una vez realizado el cambio de asiento, recomienda descargar nuevamente el boleto para comprobar que la modificación quedó registrada.

Para resolver dudas sobre estos procedimientos, los usuarios también pueden comunicarse al correo info@ventaboletostrenmaya.com.mx, al WhatsApp +52 55 7200 0052 o a la línea telefónica +52 55 9771 1000.