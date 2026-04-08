La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, resolvió un problema histórico para miles de trabajadores: ahora podrán recibir su pensión por viudez sin perderla por seguir activos laboralmente. Con esta decisión, la justicia deberá reconocer la compatibilidad entre el trabajo formal y el acceso a prestaciones, lo que en la práctica significa mayores ingresos para quienes cotizan y ya reciben una pensión. En su comunicado, la Suprema Corte resolvió la “Declaratoria General de Inconstitucionalidad 15/2025. Resuelta en sesión de Pleno el 07 de abril de 2026”, y señaló que “el derecho a la seguridad social exige que las normas reglamentarias sean coherentes con la protección reforzada que la Constitución Política Federal otorga a las pensiones”, dejando sin efecto una disposición que limitaba este derecho y afectaba principalmente a mujeres. El fallo deriva de un caso en el que una mujer perdió su pensión por viudez al incorporarse al mercado laboral y cotizar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. La Suprema Corte determinó que esta medida era inconstitucional, ya que obligaba a elegir entre trabajar o conservar el beneficio. El máximo tribunal subrayó que un reglamento no puede limitar derechos establecidos en la Constitución. Por ello, anuló la norma de manera general, lo que significa que ninguna autoridad podrá volver a aplicar esa restricción en perjuicio de los beneficiarios. Con esta resolución, quienes reciben pensión por viudez podrán seguir trabajando y cotizando sin temor a perder ese ingreso. Esto fortalece su estabilidad económica y reconoce la realidad de muchas personas que necesitan complementar sus recursos. La decisión también envía un mensaje claro sobre la protección de los derechos sociales en México: trabajar no debe ser motivo de sanción, sino una actividad compatible con el acceso a la seguridad social, consolidando un sistema más justo e incluyente.