La llamada “tarjeta dorada” es uno de los beneficios que mejor pueden aprovechar los adultos mayores en México. Si bien la credencial del INAPAM es el referente principal para obtener beneficios, ha cobrado relevancia la Tarjeta Dorada, una herramienta diseñada para potenciar la economía familiar de quienes superan los 60 años. Este plástico no solo funciona como una identificación, sino que se consolida como una llave para acceder a tarifas preferenciales que alcanzan el 50% de descuento en rubros críticos como la salud, el transporte y los servicios gubernamentales. A diferencia de otros programas de alcance general, la Tarjeta Dorada busca focalizar beneficios en estados específicos (como el caso de Guerrero) y convenios locales que complementan lo ofrecido por el Gobierno Federal. El objetivo es que los adultos mayores cuenten con un respaldo adicional para mitigar el impacto de la inflación en sus gastos mensuales. Para acceder a ella, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: Uno de los mayores atractivos de esta credencial es la profundidad de sus beneficios. Mientras que algunos programas ofrecen descuentos marginales, la Tarjeta Dorada garantiza hasta la mitad de precio en servicios que son esenciales para la calidad de vida en la tercera edad. Entre los beneficios más destacados para este abril de 2026 se encuentran: Para obtener este beneficio, los adultos mayores deben acudir a las oficinas de Bienestar o a los módulos instalados en las delegaciones de su localidad. Es importante mencionar que el trámite es completamente gratuito y personal. Ante el aumento de trámites digitales, las autoridades recomiendan verificar siempre en los canales oficiales del gobierno estatal para evitar posibles fraudes o gestores innecesarios. Contar con la Tarjeta Dorada junto a la del INAPAM permite a los jubilados maximizar su capacidad de ahorro en un contexto económico donde cada peso cuenta.