Con una fuerte pero muy beneficiosa campaña, el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, anunciaron un programa de descuentos que permitirá a los conductores reducir hasta en un 90% el monto de sus multas de tránsito. La iniciativa busca incentivar la regularización de adeudos y facilitar el cumplimiento de obligaciones vehiculares en la capital. El programa de la SSC estará vigente hasta el 30 de abril de 2026 y aplica para infracciones seleccionadas. Bajo este esquema, los automovilistas únicamente deberán cubrir el 10% del total de la multa, lo que representa una oportunidad significativa para ponerse al corriente. “Regulariza tus adeudos de forma sencilla pagando solo el 10%”, señala la campaña oficial difundida por las autoridades. El beneficio está dirigido a infracciones generadas en un periodo específico. De acuerdo con la información oficial, podrán acceder al descuento aquellas multas emitidas del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2025, siempre que cumplan con los criterios establecidos por la autoridad. Este programa forma parte de una estrategia para mejorar la recaudación y fomentar una cultura de cumplimiento. Las autoridades destacan que no todas las infracciones están incluidas, por lo que es importante verificar caso por caso antes de realizar el pago. El beneficio está disponible para personas propietarias de vehículos particulares y también para concesionarios del servicio de transporte individual, como taxis. Esto amplía el alcance del programa a distintos sectores de la movilidad en la ciudad. Sin embargo, existen algunas restricciones muy claras. No podrán acceder al descuento aquellas multas relacionadas con situaciones graves o de riesgo, como: La dependencia del Gobierno de la CDMX hizo un el llamado a aprovechar esta oportunidad antes de la fecha límite. “¡Aprovecha esta oportunidad!”, subraya la campaña, invitando a los conductores a ponerse al día y evitar mayores recargos en el futuro.