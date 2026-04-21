La historia se remonta a 2014, cuando un individuo inició un proceso legal para reivindicar la paternidad de un niño que en ese momento contaba con cuatro años de edad. El menor había sido registrado y criado desde su nacimiento por otra persona, quien actuaba legalmente como su padre. Lo que inicialmente parecía ser un caso más en los tribunales civiles se transformó en un debate jurídico que alcanzó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tribunal de primera instancia reconoció que el demandante era efectivamente el padre biológico, sin embargo, determinó que el niño debía permanecer con quien lo había criado. Los jueces argumentaron que el menor ya estaba integrado en un núcleo familiar estable, con vínculos emocionales consolidados. Incluso prohibieron que se le informara sobre su verdadero origen biológico. El padre biológico, tras haber perdido en segunda instancia, no se rindió. Interpuso un amparo que fue desestimado por un Tribunal Colegiado; sin embargo, logró que su caso fuera elevado a la Suprema Corte a través de un recurso de revisión. El Pleno del máximo tribunal determinó que el asunto poseía la relevancia suficiente para su análisis. La ministra Loretta Ortiz Ahlf presentó el proyecto que fue finalmente aprobado por unanimidad. La resolución establece que el adolescente —actualmente de 16 años— tiene derecho a conocer su verdad biológica antes de alcanzar la mayoría de edad. Este fallo prioriza el derecho a la identidad sobre otras consideraciones. La Corte Suprema fue clara en los mecanismos para materializar esta decisión. Será el padre legal quien deberá comunicarle al joven que su filiación registral no coincide con su realidad biológica. El tribunal máximo sugirió enfáticamente que esta revelación se haga acompañada de especialistas en salud mental para proteger el bienestar emocional del adolescente. La resolución también contempla medidas de protección integral: se deben resguardar tanto el interés superior del menor como su salud mental, sus relaciones familiares existentes y su estabilidad social. Este caso refleja la tensión entre varios derechos: la estabilidad emocional de los menores, los vínculos familiares construidos y el derecho inalienable a la identidad. Después de 12 años de proceso judicial, la Suprema Corte determinó que la verdad biológica no puede ser ocultada indefinidamente, especialmente cuando se aproxima la mayoría de edad. Aunque la ministra Ortiz aclaró que se trata de una resolución enfocada en este caso particular, el fallo sienta un importante precedente sobre el derecho de los menores a conocer sus orígenes. La decisión reconoce que, sin importar las circunstancias familiares o los vínculos afectivos establecidos, los adolescentes tienen derecho fundamental a saber quiénes son sus padres biológicos.